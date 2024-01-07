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У телемарафон треба залучити опозицію та наглядову раду чи контроль громадськості, - медіаекспертка Лигачова

7 січня, 2024 неділя
15:28
Суспільство телемарафон

Голова ГО "Детектор медіа", шеф-редакторка порталу "Детектор медіа" Наталія Лигачова вважає, що до телемарафону "Єдині новини" необхідно залучити опозицію та наглядову раду чи контроль громадськості

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Наталія Лигачова

Фото: detector.media


"Я думаю, що краще було б або "пустити на волю" всі телеканали, або переформатувати. Як це буде відбуватися насправді... заявляв  Карандєєв, виконувач обов'язків міністра культури та інформації, що буде переформатування певне. Я не впевнена, що не має бути взагалі об'єднання телеканалів зараз, тим більше стільки вже політичних сварок у нашій країні", - підкреслила медіаекспертка.

За словами Лигачової об'єднання можливе лише за однієї умови.

"Я б тут пішла іншим шляхом: заведення у телемарафон телеканалів, які представляють опозицію і заведення в телемарафон якоїсь наглядової ради. Зараз ми розуміємо, це ручне керівництво держави. На перших етапах війни це було виправдано, але зараз, для того, щоб зняти оцей дисбаланс представленні різних думок і таку глянцеву картинку війни, я б туди заводила ще й контроль громадськості", - підсумувала  голова ГО "Детектор медіа".

Що передувало

Українська влада не бачить підстав закривати телемарафон "Єдині новини", адже його було створено через повномасштабне вторгнення Росії, яке триває.

Як повідомляє Київський міжнародний інститут соціології з травня 2022 року довіра до телемарафону "Єдині новини" впала на 26%. Разом з тим 38% громадян взагалі йому не довіряють.

The New York Times пише, що телемарафон, за задумом його ініціаторів, мав відіграти важливу роль у протидії російській дезінформації та підтриманні морального духу українців. Але за два роки повномасштабної війни він втратив кредит довіри.  

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