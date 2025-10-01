Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг

Катерина Ганжа
1 жовтня, 2025 середа
19:44
Суспільство монети

У середу, 1 жовтня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 14093, який передбачає перейменування назви розмінної монети копійка на шаг

Зміст

Картку законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України" вже розміщено на сайті українського парламенту.

"В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Із 15 країн, що входили до СРСР, копійка залишилася лише у трьох: Україні, Росії, Білорусі, а також у так званому Придністров’ї. Ігнорувати цей факт – це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами", - йдеться у пояснювальній записці.

Натомість, як зазначається, повернення назви шаг для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та відрадянщення (дерадянізації) грошового обігу.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів законопроєкту, відмітив, що для його реалізації також подано допоміжну законодавчу ініціативу № 14094.

Стефанчук наголосив, що зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети копійка і шаг певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

"Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити", - резюмував спікер Верховної Ради.

  • Перехід із копійки на шаг НБУ ініціював ще у 2024 році.
  • Усі вісім членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті підтримали ініціативу Нацбанку перейменувати копійку на шаг.
  • Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що Україна перейде на шаги до 2 вересня 2026 року, а можливо, й у 2025 році. 
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Руслан Стефанчук
Економіка
Читайте також:
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет
Автор Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2025 середа
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 9 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
Омер Лайпан
Автор Володимира Канфер
30 вересня, 2025 вiвторок
Омер Лайпан: Черкес, який воює на боці Росії, — зрадник власного народу
Київ
+5.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 жовтня
20:06
вибух, ракетна атака
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є поранені
20:02
OPINION
Гегсет і генеральські бороди
20:00
Огляд
Білий дім
Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
19:56
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 жовтня
19:50
Андрій Гнатов
Близько 20 тис. північнокорейців виготовляють військову продукцію у РФ, – начальник Генштабу Гнатов
19:15
Ексклюзив
Ворог спробує обійти Куп'янськ або змусити вийти звідси Сили оборони, - офіцер 116 ОМБр ЗСУ
19:09
Ексклюзив
ЗСУ
"Тут досить цікава тактика ведення бою": нацгвардієць Кузик про ситуацію на Добропільсько-Покровському напрямку
19:06
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 9 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
19:01
Ексклюзив
Демограф Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну
18:51
Північний потік 2
У Польщі заарештували українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
18:50
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів з російського полону
18:41
Оновлено
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі
18:17
Огляд
вибори в Чехії
Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
18:09
Оновлено
світло
Росіяни вдарили по підстанції у Славутичі: місто знеструмлено, також без електрики частина громад на Чернігівщині
18:02
Володимир Вакуленко
Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами письменника Вакуленка та інших цивільних на Ізюмщині
18:02
Андрій Юсов
"Всі затримки відбуваються з провини держави-агресора", - Юсов про обміни полоненими з РФ
18:01
OPINION
Молдовани свою справу зробили. Тепер черга Європи
17:45
Ексклюзив
виставка "Позивний: Художник"
Війна очима воїнів: до Дня захисників і захисниць у музеї історії Києва відкрили виставку "Позивний: Художник"
17:35
сили ППО
У серпні українська ППО знищила 10215 повітряних цілей ворога
17:33
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
"Списків не існує": нардеп Цимбалюк про перелік діячів, яких прагне вбити РФ
17:16
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 79 боїв, на Покровському напрямку найгарячіше
17:08
OpenAI
OpenAI запустила модель Sora 2, яка може створювати реалістичні відео та аудіо
16:54
Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру
16:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:39
школярі
З "Пакунку школяра" дозволили витрачати кошти на книги
16:02
OPINION
Крадії на війні стають небезпечними для життя і наших повоєнних перспектив
16:01
російський диктатор Володимир Путін
Кремль може почати переслідувати європейські активи в Росії, - NYT
15:49
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
15:36
Огляд
ЗАЕС
Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю
15:30
Ексклюзив
Чисельність населення в Україні
Це не вирок, а прогноз-попередження: демограф Гладун про те, що до 2050 року в Україні залишиться 25 млн людей
15:27
звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
Зеленський надав звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
14:06
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос
14:02
OPINION
Нова доктрина Пентагону: "Зв'яжися і дізнаєшся"
13:29
Дмитро Медведєв
Медведєв відреагував на слова Трампа, який назвав його "дурником"
13:14
Ексклюзив
Тайвань нафта
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
13:05
Володимир Зеленський
Суми, Покровськ, Краматорськ, Куп’янськ, Староконстянтинів: Зеленський видав указ про нові міста-герої в Україні
12:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Останні кадрові рішення не вселяють надії": DeepState назвав Новопавлівський напрямок найпроблемнішою ділянкою фронту
12:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
12:09
OPINION
Як працює інформаційна війна Росії та Китаю? Через напівправду
11:50
Трамп
Трамп каже, що вважатиме "великою образою" для США, якщо він не отримає Нобелівську премію миру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV