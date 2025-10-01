У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг
У середу, 1 жовтня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 14093, який передбачає перейменування назви розмінної монети копійка на шаг
Картку законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України" вже розміщено на сайті українського парламенту.
"В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Із 15 країн, що входили до СРСР, копійка залишилася лише у трьох: Україні, Росії, Білорусі, а також у так званому Придністров’ї. Ігнорувати цей факт – це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами", - йдеться у пояснювальній записці.
Натомість, як зазначається, повернення назви шаг для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та відрадянщення (дерадянізації) грошового обігу.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів законопроєкту, відмітив, що для його реалізації також подано допоміжну законодавчу ініціативу № 14094.
Стефанчук наголосив, що зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети копійка і шаг певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.
"Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити", - резюмував спікер Верховної Ради.
- Перехід із копійки на шаг НБУ ініціював ще у 2024 році.
- Усі вісім членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті підтримали ініціативу Нацбанку перейменувати копійку на шаг.
- Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що Україна перейде на шаги до 2 вересня 2026 року, а можливо, й у 2025 році.
