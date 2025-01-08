Україна та Болгарія уклали протокол про співробітництво у сфері освіти й науки в 2025 році

Про це Лісовий повідомив у facebook.

"Перша міжнародна угода у 2025 році. Сьогодні підписали з міністром освіти і науки Болгарії новий протокол про співробітництво та обміни", - зазначив він.

За словами Лісового, документ закладає основи для співпраці на наступні 4 роки за такими напрямами:

академічна мобільність студентів, науковців;

підвищення кваліфікації та обміни вчителів в Україні й Болгарії;

підтримка учнів, що належать до національних меншин, та забезпечення їхнього права вивчати рідну мову на всіх освітніх рівнях у комунальних закладах загальної середньої освіти України й Болгарії;

пряма співпраця закладів вищої освіти обох країн у межах програм «Еразмус+», «Горизонт Європа» та інших програм ЄС.

"Насамкінець запросив колегу Галіна Цокова відвідати українську столицю для продовження діалогу, а також подивитися, як функціонують заклади освіти та наукові установи під час повномасштабної війни", - додав міністр освіти України.