Україна та Болгарія уклали протокол про співробітництво у сфері освіти й науки в 2025 році
Міністри освіти і науки України Оксен Лісовий та Болгарії Галін Цоков підписали угоду про співробітництво та обміни
Про це Лісовий повідомив у facebook.
"Перша міжнародна угода у 2025 році. Сьогодні підписали з міністром освіти і науки Болгарії новий протокол про співробітництво та обміни", - зазначив він.
За словами Лісового, документ закладає основи для співпраці на наступні 4 роки за такими напрямами:
- академічна мобільність студентів, науковців;
- підвищення кваліфікації та обміни вчителів в Україні й Болгарії;
- підтримка учнів, що належать до національних меншин, та забезпечення їхнього права вивчати рідну мову на всіх освітніх рівнях у комунальних закладах загальної середньої освіти України й Болгарії;
- пряма співпраця закладів вищої освіти обох країн у межах програм «Еразмус+», «Горизонт Європа» та інших програм ЄС.
"Насамкінець запросив колегу Галіна Цокова відвідати українську столицю для продовження діалогу, а також подивитися, як функціонують заклади освіти та наукові установи під час повномасштабної війни", - додав міністр освіти України.
- Станом на грудень 2024 року в Україні розгорнуто будівництво понад 139 підземних шкіл та кількох десятків закладів професійно-технічної освіти.
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