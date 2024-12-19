"Україна задала тренд усьому світу": спікер Стефанчук про скасування переходу на літній час

Про це Стефанчук сказав у коментарі в кулуарах Верховної Ради, де працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Стефанчук нагадав, що одна з перших ініціатив новообраного президента США Трампа буде спрямована саме на скасування переведення на літній час, тому що це абсолютно безглузда ініціатива, за його словами.

"Я дуже сподіваюся, що це один з перших випадків, коли Україна задала тренд усьому світу, першою проголосувавши за цей закон. А за нами вже йдуть США. Тому будемо очікувати, я сподіватимуся, що це теж спонукатиме до вирішення цього питання", - додав спікер ВРУ.

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