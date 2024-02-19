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Укрзалізниця та ЮНІСЕФ відкрили новий інклюзивний дитячий простір у Дніпрі

19 лютого, 2024 понедiлок
18:14
Суспільство На вокзалі Дніпра з’явився інклюзивний дитячий простір від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці

На вокзалі Дніпра Укрзалізниця та ЮНІСЕФ обладнали безбар’єрну розвивально-розважальну зону для дітей

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.

"Продовжуємо робити наші вокзали максимально комфортними та цікавими для наших маленьких пасажирів. Відтепер і на вокзалі Дніпра в очікуванні свого рейсу діти можуть пограти в дитячій зоні, а їхні батьки - відпочити", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Він зазначив, що з початку 2023 року такі дитячі зони відвідали більше 110 тис. дітей. 

На вокзалі Дніпра з’явився інклюзивний дитячий простір від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці

Фото: telegram-канал Укрзалізниці


"Дитячі точки "Спільно" нині діють у двадцяти українських містах. Ми вбачаємо велику цінність у цих просторах, адже вони створюють у дітей відчуття миру у воєнний час", - сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Також у ЮНІСЕФ повідомили, що в такому просторі "родини тут зможуть знайти психосоціальну підтримку та консультації".

У Дніпрі точка "Спільно" має площу 128 кв. м та облаштована зонами дитячої творчості та ігор.

На вокзалі Дніпра з’явився інклюзивний дитячий простір від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці

Фото: telegram-канал Укрзалізниці


Також там можна зарядити телефон, облаштовані приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання, передбачені місця очікування для батьків. 

Безкоштовна дитяча точка "Спільно" в Дніпрі працює цілодобово.

Раніше дитячі зони було відкрито в Києві, Харкові та Львові, а наступним стане вокзал Одеси.

  • 31 січня стало відомо, що в рамках розбудови нової антикорупційної системи в Укрзалізниці почне працювати антикорупційний офіс.
  • 7 лютого Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Щоб скористатися послугою, потрібно мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.
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Теги:
Україна
Дніпро
Укрзалізниця
ЮНІСЕФ
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