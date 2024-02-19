Укрзалізниця та ЮНІСЕФ відкрили новий інклюзивний дитячий простір у Дніпрі

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.

"Продовжуємо робити наші вокзали максимально комфортними та цікавими для наших маленьких пасажирів. Відтепер і на вокзалі Дніпра в очікуванні свого рейсу діти можуть пограти в дитячій зоні, а їхні батьки - відпочити", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Він зазначив, що з початку 2023 року такі дитячі зони відвідали більше 110 тис. дітей.

Фото: telegram-канал Укрзалізниці

"Дитячі точки "Спільно" нині діють у двадцяти українських містах. Ми вбачаємо велику цінність у цих просторах, адже вони створюють у дітей відчуття миру у воєнний час", - сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Також у ЮНІСЕФ повідомили, що в такому просторі "родини тут зможуть знайти психосоціальну підтримку та консультації".

У Дніпрі точка "Спільно" має площу 128 кв. м та облаштована зонами дитячої творчості та ігор.

Фото: telegram-канал Укрзалізниці

Також там можна зарядити телефон, облаштовані приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання, передбачені місця очікування для батьків.

Безкоштовна дитяча точка "Спільно" в Дніпрі працює цілодобово.

Раніше дитячі зони було відкрито в Києві, Харкові та Львові, а наступним стане вокзал Одеси.