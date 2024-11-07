Уряд протягом двох тижнів планує розробити кроки з цифровізації ВЛК
В Офісі президента в четвер, 7 листопада, провели нараду щодо впровадження реформи МСЕК і ВЛК. Під час неї обговорили, зокрема, цифровізацію ВЛК
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Головною темою наради став законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути у Верховній Раді.
Також представники МОЗ розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності.
Окрім цього, в Міністерстві запропонували план цифровізації відповідного процесу, який передбачає три етапи. Перший із них має розпочатися 1 січня наступного року.
Крім того, на нараді обговорили реформування військово-лікарських комісій, зокрема, завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК.
- Раніше стало відомо, що Міноборони напрацювало й передало уряду модель цифрової реформи ВЛК. У відомстві переконані, що це дасть змогу зменшити черги й потенційні зловживання.
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