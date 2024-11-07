Уряд протягом двох тижнів планує розробити кроки з цифровізації ВЛК

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Головною темою наради став законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути у Верховній Раді.

Також представники МОЗ розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності.

Окрім цього, в Міністерстві запропонували план цифровізації відповідного процесу, який передбачає три етапи. Перший із них має розпочатися 1 січня наступного року.

Крім того, на нараді обговорили реформування військово-лікарських комісій, зокрема, завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК.