Уряд ухвалив акти для запровадження електронних акцизів на алкоголь та тютюн

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Зокрема, уряд ухвалив рішення про створення та функціонування системи еАкциз, надання витягів з системи, алгоритм та критерії формування унікального групового ідентифікатора, а також складання акцизного електронного документа.

Зазначено, що паперові акцизні марки будуть замінені на електронні із унікальними кодами. Завдяки їм можливо буде сканувати продукцію через Дію та перевірити легальність продукту, його походження. У разі порушень - користувачі зможуть надсилати скарги.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що за 2023 рік Україна вратила понад 30 млрд грн через контрабанду.

"еАкциз замінить цю ситуацію — українці перевірятимуть легальність продукту через Дію, адже на кожному офіційному продукті буде електронний акциз з унікальним кодом. Бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, швидко та прозоро", - написав він.

За словами Мінцифри, навесні 2025 року буде запущено тестування еАкцизу, коли повноцінно система має запрацювати в січні 2026 року.