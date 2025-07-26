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"В країні з горизонтальною корупцією ненависть до вертикальної є дуже сильною": Портников про реакцію суспільства на обмеження НАБУ і САП

Євген Козярін
26 липня, 2025 субота
21:50
Суспільство Віталій Портников

В українців боротьба з корупцією та корупція - це фетиш. Вони саме на корупцію покладають всі свої розуміння, чому ситуація не так розвивається, як їм хотілося

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"В українців боротьба з корупцією та корупція - це фетиш. Вони саме на корупцію покладають всі свої розуміння, чому ситуація не так розвивається, як їм хотілося б. Це відбувається десятиріччя поспіль", - додав він.

За його словами, коли ти якраз починаєш боротися з боротьбою з корупцією, ти отримуєш такий результат за всіх влад. 

"І це абсолютно необов'язково, що треба знати, що таке НАБУ і САП. Треба, щоб хтось сказав: "Ти знаєш, вони хочуть знищити антикорупцію, тих, хто бореться з корупцією". Підпорядкувати собі, щоб закрити всі справи своїх друзів. Не має значення, чи це відбувається насправді, чи ні. Має значення, що люди вважають, що хтось має боротися з чиновницькою корупцією. Тому що в країні горизонтальної корупції, якою є Україна, ненависть до вертикальної корупції є дуже сильною. Чим більш серйозною є горизонтальна корупція, яка фактично пронизує все суспільство, тим більше є ненависть до вертикальної корупції", - зазначив Портников.

Журналіст вважає, це норма життя в такому суспільстві.

"Саме тому люди можуть виправдовувати участь у горизонтальній корупції, що вони ненавидять вертикальну. І це один момент, а ще ж є момент. Це момент теж того, що це фетишизували наші європейські партнери. Вони ж весь час хочуть знайти якийсь інструмент боротьби з корупцією в таких країнах, як Україна, як Румунія, які дозволили б їм приймати ці країни до Європейського Союзу, попри великий рівень корумпованості суспільства і держави. Як дійсно прийняти таку країну, як Румунія було до Європейського Союзу в той час. А Україну як прийняти?", - додав він.

Портников зазначив, які розмови можуть бути про це.

"Кожний тобі скаже: "Слухайте, а ви взагалі що робите? Ви що здуріли приймати Україну? Це ж абсолютно корумпована країна. Куди ви її берете? Це ж просто буде ракова пухлина, вона роз'їсть Європу". І так вам скаже Дональд Трамп чи Віктор Орбан. Що вони мають відповісти: "А чого таке говорите? Та от там є незалежні антикорупційні структури, вже ми створили. Ми примусили їх створити. Ці структури не контролюються владою. Вони шукають корупціонерів в найвищих ланках влади. Можуть навіть до президента в Офіс зайти", - наголосив журналіст.

За його словами, це фактично та сама модель управління, яку свого часу застосували в Боснії і Герцеговині, де оця антикорупційна структура може заарештувати навіть голову президії в Боснії і Герцеговині, якщо він скорумпований. 

"Воно у нас все працює. Чого не можна Україну приймати в Європейський Союз? Що ви вигадуєте? Все воно буде подолано так поступово. Вони погодилися на таку модель. І тут їм кажуть: "Та слухайте, ну що ви тут дурня клеїте?" Та вона вже повністю під контролем Генерального прокурора України, який своєю чергою під контролем президента. Що ви вигадуєте? Вони повністю все це контролюють. Вони їм лапшу навішали. Нема чим крити, немає, як то кажуть, у Трампа карт. А це ще ж була умова безвізу. Створення цих незалежних антикорупційних органів було умовою безвізу", - сказав Портников.

Він вважає, що влада подумала, що партнери це приймуть.

"І чомусь вони там вирішили в Офісі президента чи десь ще, чи сам президент, тому що я вважаю, що в Офісі нічого не вирішують. Це неправда, вирішує сам президент, і знову-таки це персоналістська влада, що це всі все проковтнуть. От всі говорять, якби не люди, які вийшли, наші союзники б це проковтнули, не проковтнули. Вони не можуть це інституційно ковтнути. Тому що на цьому базується дуже багато джентльменських домовленостей з Україною", - наголосив журналіст.

На його думку, вже якісь рішення, які були ухвалені, можуть вже бути, як би вам сказати, невідворотними.

"Ось в цих умовах, скажімо, неповернення до перемовного треку з Україною щодо вступу до Євросоюзу, воно може бути реальним. Чого нам боротися тут з вето з Угорщини, коли можна просто зараз роз'єднати Україну з Молдовою, дати можливість президентці Майї Санду показати результат перед парламентськими виборами, ніж тримати Молдову в передпокої, коли Зеленський таке робить. Навіщо? Ну все одно, ну колись повернемося до перемовин з Україною, в принципі, всі розуміють, що поки війна не закінчиться, ніякої європейської інтеграції реально не буде, війна не закінчиться", - підсумував Портников.

Що передувало

22 липня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП, підпорядковуючи їх генпрокурору. 

Після цього тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи вето на цей закон. Європейський Союз, зокрема речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, висловив серйозне занепокоєння, наголосивши на важливості автономності цих структур для антикорупційних реформ та євроінтеграції.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до Зеленського з вимогою пояснень, підкресливши неприпустимість компромісів щодо верховенства права. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала втрату незалежності НАБУ "серйозним кроком назад", що може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Франція та Німеччина також закликали Київ переглянути закон.

У відповідь на суспільний тиск, 24 липня нардепи зареєстрували законопроєкт для повернення незалежності НАБУ та САП. Цього ж дня Зеленський погодив текст іншого законопроєкту, який, за словами відомств, відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії антикорупційних органів. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт 31 липня.

25 липня люди четвертий день поспіль продовжували протестувати в столиці, вимагаючи від Верховної Ради вийти з канікул та ухвалити закон про незалежність НАБУ та САП.

У суботу, 26 липня, У Києві в рамках акції проти закону щодо антикорупційних органів було організовано публічну дискусію про те, як працюють НАБУ і САП.
 

Теги:
Україна
ЄС
корупція в Україні
Вступ в ЄС
НАБУ
Суботній політклуб
Віталій Портников
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