В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Труханов - найпопулярніший політик в Одесі. На місцевому рівні. Ніяких конкурентів в боротьбі за місцеве самоврядування у нього не було. Навіть в ситуації, коли Труханов висувається, якщо будуть якісь вибори мера Одеси, переможе на цих виборах людина з такими ж переконаннями, з такого ж табору, з такою ж позицією", - вважає він.

На його думку, це позиція міста.

"Як, до речі, ви пам'ятаєте що після смерті Кернеса, який був теж дуже чудовою ілюстрацією реальних настроїв мешканців Харкова, перемогла людина з його табору. Ні з якого ж іншого, правда? Це не те що - ой, помер Кернес і весь його табір розсипався. Терехов в мить свого обрання мером був абсолютно людиною, яка просто вважалася харків'янином і "продовженням" Кернеса. Вони його тому і обрали. І, звичайно, в Одесі, що б там не було, якщо будуть наступні місцеві вибори - оберуть "продовження" Труханова", - сказав Портников.

Журналіст наголосив, що є ще один важливий момент.

"Що, можливо влада думає, що ось будуть дійсно електоральні виклики, треба до них готуватися. Але це ні на що не впливає, тому що питання не в мері, а в настроях містян. Одещина була, можна сказати, фортецею "Слуг Народу". Саме в цьому регіоні Зеленський і ця партія мали найбільшу підтримку. І тепер буде дуже цікаво подивитися, що з цією підтримкою залишиться. Особливо після того, як велика частина прихильників Труханова буде звинувачувати Зеленського в тому, що він позбавив можливості їхнього улюбленого мера. І це ж теж, розумієте, як і у випадку з Зеленським, так і у випадку з Трухановим, це якась дивна дуже історія політичних симпатій", - вважає публіцист.

Він додав, що Одеса розсипається на очах.

"Я, м'яко кажучи, невеликий прихильник Кернеса був, бо це просто жахлива людина і людина, яка була носієм з політичного погляду усього неукраїнського, що було в українському політикумі. Але Харків за Кернеса, якщо говорити там, як виглядало місто, ставав кращим. Це бачив кожний, хто приїздив до Харкова. Я думаю, що це було пов'язано із величезними корупційними потоками, але що в Україні взагалі не пов'язано з корупційними потоками. Це країна тотальної корупції суспільної - місцеве самоврядування, є частиною цієї системи тотальної корупції. Але Одеса не виглядала як Харків ніколи. Кожна людина, яка хоч раз була в Одесі за останні десятиріччя, вона бачила, як просто Одеса розсипається на очах. Просто на це боляче дивитися, як велике європейське місто перетворюється на руїни", - розповів Портников.

Що відомо про скандал із громадянством Труханова та створення військової адміністрації

12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України. 14 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави. Пізніше СБУ підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Труханову припинено громадянство України. Труханов відреагував на указ та запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ. Видання The Insider стверджує, що оприлюднена СБУ копія паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, на підставі якої йому припинили громадянство України, є підробкою

Зеленський призначив ексочільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака керівником новоствореної військової адміністрації Одеси.