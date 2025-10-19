Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников
Ексклюзив

В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников

Євген Козярін
19 жовтня, 2025 неділя
08:30
Суспільство Віталій Портников

Якщо будуть вибори міського голови Одеси, переможе на цих виборах людина з такими ж переконаннями, з такого ж табору, з такою ж позицією як і Геннадій Труханов

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Труханов - найпопулярніший політик в Одесі. На місцевому рівні. Ніяких конкурентів в боротьбі за місцеве самоврядування у нього не було. Навіть в ситуації, коли Труханов висувається, якщо будуть якісь вибори мера Одеси, переможе на цих виборах людина з такими ж переконаннями, з такого ж табору, з такою ж позицією", - вважає він.

На його думку, це позиція міста.

"Як, до речі, ви пам'ятаєте що після смерті Кернеса, який був теж дуже чудовою ілюстрацією реальних настроїв мешканців Харкова, перемогла людина з його табору. Ні з якого ж іншого, правда? Це не те що - ой, помер Кернес і весь його табір розсипався. Терехов в мить свого обрання мером був абсолютно людиною, яка просто вважалася харків'янином і "продовженням" Кернеса. Вони його тому і обрали. І, звичайно, в Одесі, що б там не було, якщо будуть наступні місцеві вибори - оберуть "продовження" Труханова", - сказав Портников.

Журналіст наголосив, що є ще один важливий момент. 

"Що, можливо влада думає, що ось будуть дійсно електоральні виклики, треба до них готуватися. Але це ні на що не впливає, тому що питання не в мері, а в настроях містян. Одещина була, можна сказати, фортецею "Слуг Народу". Саме в цьому регіоні Зеленський і ця партія мали найбільшу підтримку. І тепер буде дуже цікаво подивитися, що з цією підтримкою залишиться. Особливо після того, як велика частина прихильників Труханова буде звинувачувати Зеленського в тому, що він позбавив можливості їхнього улюбленого мера. І це ж теж, розумієте, як і у випадку з Зеленським, так і у випадку з Трухановим, це якась дивна дуже історія політичних симпатій", - вважає публіцист.

Він додав, що Одеса розсипається на очах. 

"Я, м'яко кажучи, невеликий прихильник Кернеса був, бо це просто жахлива людина і людина, яка була носієм з політичного погляду усього неукраїнського, що було в українському політикумі. Але Харків за Кернеса, якщо говорити там, як виглядало місто, ставав кращим. Це бачив кожний, хто приїздив до Харкова. Я думаю, що це було пов'язано із величезними корупційними потоками, але що в Україні взагалі не пов'язано з корупційними потоками. Це країна тотальної корупції суспільної - місцеве самоврядування, є частиною цієї системи тотальної корупції. Але Одеса не виглядала як Харків ніколи. Кожна людина, яка хоч раз була в Одесі за останні десятиріччя, вона бачила, як просто Одеса розсипається на очах. Просто на це боляче дивитися, як велике європейське місто перетворюється на руїни", - розповів Портников.

Що відомо про скандал із громадянством Труханова та створення військової адміністрації

12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України.

14 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави. Пізніше СБУ підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Труханову припинено громадянство України. 

Труханов відреагував на указ та запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.

Видання The Insider стверджує, що оприлюднена СБУ копія паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, на підставі якої йому припинили громадянство України, є підробкою

Зеленський призначив ексочільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака керівником новоствореної військової адміністрації Одеси.

Україна
Геннадій Труханов
Суботній політклуб
Віталій Портников
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
10:00
OPINION
Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"
09:26
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після тижня прикордонних зіткнень
09:05
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:51
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників
08:33
Оновлено
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
08:04
У віці 48 років помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
08:02
OPINION
Чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати
07:34
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових
07:15
Політика в мундирі: найвідоміші випадки, коли військові ставали визначними державними діячами
01:22
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
00:42
Оновлено
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
00:27
Джозефіна Джексон у рекламі компанії "Ковальська"
Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
00:00
Дональд Трамп
"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
2025, субота
18 жовтня
23:54
трамп путін
Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post
23:41
Світлана Лобода
Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер
23:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
23:28
Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує Україні та РФ "визнати реалії на полі бою просто зараз": що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:40
Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт
"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
20:12
Кабмін створив Координаційний центр інженерного захисту, що займеться захистом інфраструктури від російських обстрілів
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Динамо" вп'яте втратило перемогу, цього разу у поєдинку з "Зорею", "Кривбас"розбив "Рух" та очолив турнірну таблицю, а "Шахтар" не впорався з "Поліссям". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Про спадок УПА
19:25
Ексклюзив
ЗАЕС
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
18:49
На борту китайського авіалайнера загорівся павербанк, що знаходився в особистих речах пасажирів
На борту Air China загорівся павербанк: літак екстрено посадили в Шанхаї
18:47
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
Шатдаун у США, скоріше за все, буде рекордним, - професор Айзенберг
18:32
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Трамп знову прагне зустрічі з Кім Чен Ином — у США обговорюють можливий саміт в Азії
18:16
затонулий підводний човен
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
18:06
OPINION
Ми не маємо судового механізму встановлення істини
17:52
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Якщо "томагавки" будуть обслуговувати американці, це стане по-суті прямою участю США у війні, - військовий експерт Снєгирьов
17:48
світло
На Дніпровщині, Полтавщині, Харківщині, Кропивниччині задіяли екстренні відключення електроенергії, на Чернігівщині світло вимикають погодинно
17:06
"Громадська платформа". Фото з відкритих джерел
У Варшаві спробували підпалити офіс "Громадянської платформи"
16:51
Огляд
панорама Києва
Ціни на житло в Києві різняться втричі, залежно від району: де найдешевші квартири з ремонтом
16:41
Інтерв’ю
Французький режисер Бертран Норман: Українці показують справжню ціну миру
16:32
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи
Більше новин
