В Україні 3 червня електроенергію відключатимуть тільки у випадку перевищення лімітів
У понеділок, 3 червня, по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії
Про це повідомляє Укренерго.
У разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні.
- 2 червня в Україні вводили екстрені відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Наразі Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина повернулись до стабілізаційних графіків
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