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Вбивство Гандзюк: адвокати заявили, що Мангера викликає на службу командир однієї із військових частин

1 квітня, 2024 понедiлок
21:20
Суспільство Владислав Мангер

У понеділок, 1 квітня, під час розгляду апеляційної скарги Владислава Мангера та Олексія Левіна, раніше засуджених до 10 років ув’язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк, з’ясувалося, що Мангера викликає на службу командир однієї із військових частин

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Зазначається, що існує лист командира військової частини А7382, в якому висловлюється бажання призвати на військову службу до цієї частини Владислава Мангера.

Крім того сам Мангер заявив у суді, що невдовзі він надасть до суду клопотання Міністерства оборони про необхідність його призвати.

"Ми поки не знаємо, навіщо командиру бригади територіальної оборони потрібна людина, яка замовила вбивство Каті Гандзюк і до того ж має купу хронічних хвороб. Сьогодні довгий перелік хвороб Мангера, який склали адвокати, зачитувала суддя. Судячи з цього переліку, потенційний солдат Мангер навряд пройде ВЛК", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на підґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради. 

Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку. 

На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників $4500, ще $500 доларів надали раніше як завдаток. 

4 листопада 2018 року Катерина померла.  

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі. 

За заздалегідь не обіцяне приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському.

20 серпня 2020 року суд у Києві заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна як фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк.

26 червня 2023 року Дніпровський районний суд Києва засудив Владислава Мангера та Олексія Левіна до 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Теги:
Кримінал
Україна
Херсон
ЗСУ
мобілізація
Херсонщина
Катерина Гандзюк
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