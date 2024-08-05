Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024

"Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024

Дар'я Тарасова
5 серпня, 2024 понедiлок
17:05
Суспільство Церемонія відкриття Олімпіади-2024

Святий Престол висловив "смуток і жаль" з приводу деяких сцен на церемонії відкриття Олімпійських Ігор, зокрема через травесті-пародію на картину "Таємна вечеря" Леонардо Да Вінчі

Зміст

Про це пише Vatican News.

Святий Престол у Ватикані оприлюднив заяву з приводу церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, що відбулася 26 липня 2024 року. У тексті заяви зазначається, що деякі сцени під час заходів "престижної події, де весь світ об'єднується навколо спільних цінностей" і де "не повинно бути жодних підтекстів, які висміюють релігійні переконання численних людей", викликали жаль.

"Святий Престол засмучений певними сценами на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор і не може не приєднатися до голосів, які піднеслися цими днями, щоб висловити жаль з приводу образи, завданої багатьом християнам і вірянам інших релігій", - зазначили у Ватикані.

У заяві наголосили, що подібні заходи повинні обʼєднувати.

"У престижній події, в якій весь світ об'єднується навколо спільних цінностей, не повинно бути жодних підтекстів, які висміюють релігійні переконання багатьох людей", - додали в тексті заяви.

Святий Престол акцентував, що "свобода висловлення, яка, очевидно, не ставиться під сумнів, знаходить свою межу в пошані до інших".

26 липня у Парижі відкрилися XXXIII літні Олімпійські ігри. Бурхливе обговорення викликала одна зі сцен церемонії відкриття - травесті-пародія на картину "Таємна вечеря" Леонардо Да Вінчі. Попри те, що за словами художнього керівника церемонії Томаса Джоллі, сцена не була натхненна картиною, а зображала язичницьке свято богів Олімпу, організатори попросили вибачення у християнської спільноти.

У номері взяли участь драг-артисти. Вони сиділи за столом у тих самих позах, що й дванадцять апостолів на фресці італійського художника.

Леді Гага виступила на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі та виконала пісню французькою мовою.

Американський репер Снуп Догг, який став спеціальним кореспондентом NBC під час Олімпійських ігор - 2024, та колишній президент НОК України Сергій Бубка взяли участь в естафеті олімпійського вогню напередодні церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.

Теги:
Спорт
Ватикан
скандал
Олімпіада
Олімпіада-2024
Читайте також:
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
Кім Чен Ин
Автор Світлана Кравченко
4 серпня, 2024 неділя
КНДР відмовилася від допомоги Сеула і Москви щодо подолання наслідків масштабних повеней
Чорноморський флот РФ
Автор Тетяна Нижник
4 серпня, 2024 неділя
"Це підрив всього Чорноморського флоту РФ": генерал Маломуж про потоплення підводного човна у Севастополі
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
17:32
Оновлено
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
17:28
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців з полону РФ
17:23
Ексклюзив
Ізраїль танк
Не виключено, що Ізраїль першим нанесе превентивний удар, - експерт-міжнародник Семиволос
17:06
фейсбук та інстаграм
Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування соцмережі в країні
16:54
Ексклюзив
винищувач F-35
Defense Express: Україна в перспективі може отримати винищувачі F-35
16:54
Севастополь
РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
16:52
Ексклюзив
Національне військове меморіальне кладовище
"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища
16:48
ЗСУ
На фронті з початку доби сталося 64 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках
16:33
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР не підтримав мобілізацію українців віком до 25 років
16:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:23
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
МОЗ скасує тендери на 14 млн грн на технагляд за ремонтом Охматдиту й консультаційні послуги
16:13
СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку РФ, який керував ударами по енергосистемі України
16:04
OPINION
Юрій Богданов
Що відбувається на Близькому Сході
15:57
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль
15:57
НБУ
НБУ не бачить підстав для подальшого зниження облікової ставки
15:41
Тейлор Свіфт
Альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department знову очолив чарт Billboard 200
15:30
ветеран
Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій
15:25
"Кривбас" - "Металіст 1925" 3:0
"Кривбас" дізнався ймовірного опонента в плей-офф Ліги конференцій
15:12
FPV-дрони Shrike
Міноборони підписало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками: майже половина з них виробляють дрони
14:48
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
РФ на окупованих територіях розсилає українцям SMS із закликом укласти контракт з російською армією, - Спротив
14:46
Кулеба зустрівся з президентом Малаві
Кулеба розпочав африканське турне зустріччю із президентом Малаві
14:43
Андрій Ярмоленко (праворуч), Партизан - Динамо
"Динамо" отримало потенційних суперників у плей-офф Ліги чемпіонів
14:19
Ентоні Блінкен
Блінкен повідомив партнерам по G7, що Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль протягом 24 годин, - ЗМІ
14:18
На фото: кадр з серіалу "І просто так..."
Спіноф "Гри престолів" та продовження "Останнього з нас": HBO анонсував, які серіали вийдуть у новому сезоні
14:15
Спільне комюніке Саміту миру
Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Личинку Чужого варто вбити. Як Труханов та Роднянський бережуть міфи про російську Одесу?
13:49
Віктор Медведчук_Тарас Козак
АРМА отримало в управління земельні ділянки екснардепів Медведчука та Козака
13:43
російські окупанти
РФ перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини, - ОТУ "Харків"
13:24
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
Премʼєр-міністр Бангладеш Хасіна подала у відставку на тлі масових протестів у країні
13:21
Ілля Ковтун
Ковтун на Олімпіаді-2024 приніс Україні срібло в спортивній гімнастиці на брусах
12:57
Ексклюзив
Іран
Протягом не доби, а двох діб: Центр близькосхідних досліджень про початок нападу Ірану на Ізраїль
12:25
Міноборони виявило три підробки застосунку "Резерв+"
12:20
Молдова
У Молдові розпочалися навчання за участю американських і румунських військових
12:06
OPINION
Вікторія Сюмар
Обмін по-путінськи: легалізоване право на насильство
12:02
Режимні пропагандисти, судді й інші: ЄС додав 28 прізвищ у список санкцій через порушення прав людини в Білорусі
12:01
Vivienne Mort
Vivienne Mort у турі Європою зібрали 1,5 млн грн на дрони для ГУР
11:58
Україна США
Україна отримала перший транш з безповоротного гранту від США на суму $3,9 млрд
11:50
В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
11:37
ГУР заявило про знищення російського бомбардувальника Су-34 та складу БК на аеродромі "Морозовськ"
Удар по аеродрому "Морозовськ": ГУР підтвердило знищення ворожого бомбардувальника Су-34 та складу БК
11:26
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Долінце розказав про глибину захисту F-16 за лінією фронту та протидію КАБам
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV