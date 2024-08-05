"Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024

Про це пише Vatican News.

Святий Престол у Ватикані оприлюднив заяву з приводу церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, що відбулася 26 липня 2024 року. У тексті заяви зазначається, що деякі сцени під час заходів "престижної події, де весь світ об'єднується навколо спільних цінностей" і де "не повинно бути жодних підтекстів, які висміюють релігійні переконання численних людей", викликали жаль.

"Святий Престол засмучений певними сценами на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор і не може не приєднатися до голосів, які піднеслися цими днями, щоб висловити жаль з приводу образи, завданої багатьом християнам і вірянам інших релігій", - зазначили у Ватикані.

У заяві наголосили, що подібні заходи повинні обʼєднувати.

"У престижній події, в якій весь світ об'єднується навколо спільних цінностей, не повинно бути жодних підтекстів, які висміюють релігійні переконання багатьох людей", - додали в тексті заяви.

Святий Престол акцентував, що "свобода висловлення, яка, очевидно, не ставиться під сумнів, знаходить свою межу в пошані до інших".

26 липня у Парижі відкрилися XXXIII літні Олімпійські ігри. Бурхливе обговорення викликала одна зі сцен церемонії відкриття - травесті-пародія на картину "Таємна вечеря" Леонардо Да Вінчі. Попри те, що за словами художнього керівника церемонії Томаса Джоллі, сцена не була натхненна картиною, а зображала язичницьке свято богів Олімпу, організатори попросили вибачення у християнської спільноти.

У номері взяли участь драг-артисти. Вони сиділи за столом у тих самих позах, що й дванадцять апостолів на фресці італійського художника.

Леді Гага виступила на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі та виконала пісню французькою мовою.

Американський репер Снуп Догг, який став спеціальним кореспондентом NBC під час Олімпійських ігор - 2024, та колишній президент НОК України Сергій Бубка взяли участь в естафеті олімпійського вогню напередодні церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.