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Влада має починати з себе: екснардеп Кишкар про мобілізацію

22 січня, 2024 понедiлок
11:27
Суспільство

Павло Кишкар, керівник проєктного офісу Акселератора МОУ, начальник штабу батальйону, народний депутат VIII скликання, вважає, що треба провести ретельну роботу у кабінетах державних органів, де достатньо чоловіків, які можуть бути мобілізовані

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я ходжу з тезою по кабінетах, що починати мобілізацію влада має з себе. Якщо дійсно провести ретельну роботу у кабінетах Міноборони, Генштабу, апарату НАБУ, ДБР та МВС, то саме чоловіків, бо мова йде про мобілізацію чоловіків, буде достатньо. І поряд з тим наполягаю, що треба проводити технічну мобілізацію, тобто залучати українських виробників до виготовлення ультрасучасного озброєння, яке у нас є і проєкти прокодифіковані, а з деякими виробниками вже підписані, хоч і маленькі, але контракти", - зауважив народний депутат VIII скликання.

За його словами, до прикладу у деяких керівників Нафтогазу є по шість охоронців, яких хотілося б бачити поряд з собою, тому з цих охоронців треба зняти бронь, як і з фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", яке потрапило до підприємств, що мають бронювання працівників. Треба раз розібратися та внести у закон регулятори щодо процесу бронювання.

"Але загальний меседж – влада має вийти та сказати: Ми починаємо з себе і мобілізуємо максимально. Є жінки, є багатодітні, є чоловіки, яким з 60 років, тому залучайте їх до роботи в органах влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Повірте, вони справляться. Якщо ми говоримо про підготовку, то чомусь солдата помирати готують за три місяці, а підготувати відповідального працівника у МВС, то кажуть, що буде низька якість кадрів. Буде все гарно з кадрами, просто почніть з себе як влада", - наголосив Павло Кишкар.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. Також там йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. Крім того, усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

21 січня президент України Володимир Зеленський назвав законопроєкт про мобілізацію питанням справедливості, однак наголосив, що не бачить потреби мобілізовувати пів мільйона людей

Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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