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ВР втретє не розглянула постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету

6 лютого, 2024 вiвторок
15:24
Суспільство Марʼяна Безугла

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 6 лютого, втретє не розглянула постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки й оборони

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко

"Попри домовленості, досягнуті на погоджувальній раді, "слуги" не дають голоси для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки", - написала Геращенко. 

Железняк уточнив, що рішення підтримали тільки 190 депутатів.

Водночас голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у коментарі Інтерфакс-Україна повідомила, що заяву Безуглої про припинення членства в партії задоволено. За її словами, депутатку виключили "вже давно". 

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

"Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти", - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали носа у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар Комітету ВР з нацбезпеки й оборони Роман Костенко заперечує, що Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки.

Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.

10 січня постанову про відкликання Безуглої не поставили на порядок денний засідання Ради. Спікер ВР Руслан Стефанчук пояснив, що внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання Безуглої парламент зможе тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. За його словами, бажано, аби фракція "Слуги Народу" висловилася за внесення до порядку денного проєкту постанови, адже Безугла є представницею цієї політсили. Пізніше, 16 січня, постанову щодо звільнення Безуглої знову не винесли на порядок денний. 

Безугла зазначила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу", проте продовжує підтримувати президента і залишається мажоритарним депутатом Оболонського району.

Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
ВРУ
Мар'яна Безугла
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