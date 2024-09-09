За тиждень роботи Національного кешбеку до програми долучились 800 тис. українців, - Свириденко
До програми "Національний кешбек" за перший тиждень її роботи приєдналися 800 тис. громадян України
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко на заході з нагоди другої річниці програми "Власна справа", передає Укрінформ.
"На сьогодні вже 800 тисяч людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи", - сказала вона.
Свириденко зауважила, цей результат свідчить, що громадяни отримуватимуть від держави допомогу, проте "сфокусовано" - лише шляхом придбання товарів українського виробництва.
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Водночас міністерка наголосила: програма має на меті підтримати вітчизняного виробника, а також стимулювати попит на продукцію нашої країни.
- Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
- 2 вересня у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування "Національного кешбеку".
- 6 вересня стало відомо, що Мінекономіки просять передбачити можливість використання коштів за програмою "Національний кешбек" на придбання книжок і послуги розповсюджувачів книговидавничої продукції.
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