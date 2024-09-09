За тиждень роботи Національного кешбеку до програми долучились 800 тис. українців, - Свириденко

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко на заході з нагоди другої річниці програми "Власна справа", передає Укрінформ.

"На сьогодні вже 800 тисяч людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи", - сказала вона.

Свириденко зауважила, цей результат свідчить, що громадяни отримуватимуть від держави допомогу, проте "сфокусовано" - лише шляхом придбання товарів українського виробництва.

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Водночас міністерка наголосила: програма має на меті підтримати вітчизняного виробника, а також стимулювати попит на продукцію нашої країни.