Зеленський переглядає кандидатів на заміну посла України у США Маркарової, - WP
Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами українського чиновника, Зеленський зараз переглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової.
Посольство України у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар.
Нагадаємо, що саме союзники новообраного президента США Дональда Трампа, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, закликали Зеленського звільнити свого посла в США Оксану Маркарову після візиту президента України на оборонний завод "хиткого" штату Пенсильванія у вересні.
За словами спікера, республіканців під час візиту не було нібито тому, що жодного республіканця "навмисно не запросили".
- Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.
- 23 вересня Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виготовляє артилерійські снаряди 155 калібру.
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