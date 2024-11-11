Зеленський переглядає кандидатів на заміну посла України у США Маркарової, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами українського чиновника, Зеленський зараз переглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової.

Посольство України у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, що саме союзники новообраного президента США Дональда Трампа, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, закликали Зеленського звільнити свого посла в США Оксану Маркарову після візиту президента України на оборонний завод "хиткого" штату Пенсильванія у вересні.

За словами спікера, республіканців під час візиту не було нібито тому, що жодного республіканця "навмисно не запросили".

Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.

23 вересня Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виготовляє артилерійські снаряди 155 калібру.



