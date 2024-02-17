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Зірку соцмереж кота Степана вивезли з Харкова

17 лютого, 2024 субота
17:09
Суспільство кіт Степан

Харківський блогер-мільйонник кіт Степан виїхав з міста, яке часто стає ціллю російських обстрілів: він разом із власницею мешкатиме в одному з міст Європи

Відповідні фото та відео з'явилися на сторінці кота Степана в instagram

"Дорогі друзі! Ми у безпеці та зараз перебуваємо на шляху до Європи", - йдеться в описі до сторіз. 

кіт Степан

Фото: instagram.com/loveyoustepan

Як можна побачити на фото, кіт Степан покинув Харків разом зі своєю обраницею кішкою Стефанією. 

кіт Степан

Фото: instagram.com/loveyoustepan

Нарізі невідомо, до якого європейського міста вони прямують. 

Зазначимо, що раніше, 26 січня, стало відомо, що кіт Степан захворів внаслідок російського обстрілу Харкова 23 січня

"Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня, на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи, ще й вдома приймаю ліки. Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре", - йшлося у повідомленні. 

Що відомо про кота Степана

Кіт Степан – кіт з України, що отримав світову популярність у соцмережах через свій незворушний характер. Має більш ніж півтора мільйона підписників у тік-ток та інстаграмі. Народився у 2008, корінний харків'янин. Власниця Степана Ганна знайшла його маленьким кошеням.

28 березня 2022 року кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність. Зібрані кошти надіслали притулкам для тварин та зоопарку в Миколаєві. 

9 квітня 2022 року стало відомо, що кота Степана, який разом із господарями переїхав до Франції з Харкова після нападу РФ на Україну, номінували на престижну премію в індустрії інфлюенсерів World Influencers and Bloggers Awards 2022. Згодом він отримав Influencers and Bloggers Awards у Каннах. 

22 серпня 2022 року в Україні запустили проєкт "Збережіть українську культуру", який допоможе зібрати кошти на відновлення зруйнованої армією РФ спадщини. Кіт Степан став одним з амбасадорів. 

21 вересня 2022 року стало відомо, що кіт-блогер повернувся в Україну. Він разом з господаркою оселився у Львові. У березні 2023 року Степан знову повернувся до Харкова.

Теги:
Україна
Харків
Європа
Війна з Росією
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