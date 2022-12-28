Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

У відомстві зазначили, що 26 грудня президент РФ підписав так званий указ щодо порядку набуття російського громадянства громадянами України, які мешкали або мешкають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства РФ, є нікчемним і свідчить про неготовність Росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу", - йдеться в повідомленні МЗС.

"Примусове нав’язування громадянства РФ громадянам України, які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму", - додали у Кулеби.

У МЗС зазначили, що примусова паспортизація підлітків "є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення Росією геноциду українців".

Там наголосили, що підписаний Путіним документ порушує не тільки Конституцію України, а й чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії.

Днями мер Мелітополя повідомив, що військові РФ не випускають мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області.

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