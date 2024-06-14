"17-річних дівчат вербують до армії Зеленського": фейки та маніпуляції західних ЗМІ за 14 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 червня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X опублікував фото українських студенток у військовій формі та написав: "17-річних українських дівчат вербують до армії Зеленського. Військові вербувальники з 95-ї бригади відвідали першокурсниць Київського національного університету. Після проведення заходу, присвяченого загиблим бійцям бригади, офіцери почали агітувати студентів вступати до лав ЗСУ".

Спростування: Насправді на фото – курсанти під час церемонії вшанування пам'яті загиблих випускників Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Маніпуляція: Американський політичний активіст Чарлі Кьорк на своїй сторінці у X написав: "Нова 10-річна "двостороння угода" Байдена з Україною безрозсудно пов'язує Америку з корумпованою, недемократичною клептократією на іншому кінці планети. Ця угода нічого не робить для захисту американського процвітання чи добробуту, а навпаки".

Спростування: Політичний активіст поширює російський наратив про "корумповану Україну", щоб дискредитувати угоду між Вашингтоном і Києвом, яка має на меті зміцнити обороноздатність нашої держави у війні за її незалежність.