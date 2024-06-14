"17-річних дівчат вербують до армії Зеленського": фейки та маніпуляції західних ЗМІ за 14 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 14 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 червня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Дезінформація: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X опублікував фото українських студенток у військовій формі та написав: "17-річних українських дівчат вербують до армії Зеленського. Військові вербувальники з 95-ї бригади відвідали першокурсниць Київського національного університету. Після проведення заходу, присвяченого загиблим бійцям бригади, офіцери почали агітувати студентів вступати до лав ЗСУ".
Спростування: Насправді на фото – курсанти під час церемонії вшанування пам'яті загиблих випускників Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Маніпуляція: Американський політичний активіст Чарлі Кьорк на своїй сторінці у X написав: "Нова 10-річна "двостороння угода" Байдена з Україною безрозсудно пов'язує Америку з корумпованою, недемократичною клептократією на іншому кінці планети. Ця угода нічого не робить для захисту американського процвітання чи добробуту, а навпаки".
Спростування: Політичний активіст поширює російський наратив про "корумповану Україну", щоб дискредитувати угоду між Вашингтоном і Києвом, яка має на меті зміцнити обороноздатність нашої держави у війні за її незалежність.
- Росіяни також продовжують дискредитувати Україну на фоні розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки.
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