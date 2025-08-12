Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP

Про це інформує The Washington Post, посилаючись на отримані в розпорядження внутрішні документи Пентагону.

Вказано, що до складу "Сил швидкого реагування на внутрішні громадянські заворушення" можуть увійти сотні військовослужбовців Національної гвардії. Їхнім завданням буде швидке розгортання в американських містах, де відбуваються протести або інші заворушення.

Згідно з документами, план передбачає, що 600 військовослужбовців будуть постійно перебувати в режимі готовності, щоб мати змогу розгорнутися протягом години. Вони будуть розділені на дві групи по 300 осіб і розміщені на військових базах в Алабамі та Аризоні, відповідно, з компетенцією в регіонах на схід і захід від річки Міссісіпі.

У документах також викладені прогнози витрат - створення нового підрозділу може коштувати сотні мільйонів доларів, якщо військові літаки та екіпажі матимуть зобов'язання бути готовими до вильоту цілодобово. Водночас транспортування військ комерційними авіакомпаніями буде дешевшим.

Видання зазначає, що документи є вичерпними й містять прогнози потенційних суспільних наслідків створення такої програми. Їх розробили посадовці Нацгвардії, вони датовані кінцем липня та початком серпня.