Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP

Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP

Ольга Бабишена
12 серпня, 2025 вiвторок
16:13
Світ Пентагон

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає створення "Сил швидкого реагування на внутрішні громадянські заворушення" - підрозділу, який залучатимуть для боротьби з протестами

Зміст

Про це інформує The Washington Post, посилаючись на отримані в розпорядження внутрішні документи Пентагону. 

Вказано, що до складу "Сил швидкого реагування на внутрішні громадянські заворушення" можуть увійти сотні військовослужбовців Національної гвардії. Їхнім завданням буде швидке розгортання в американських містах, де відбуваються протести або інші заворушення. 

Згідно з документами, план передбачає, що 600 військовослужбовців будуть постійно перебувати в режимі готовності, щоб мати змогу розгорнутися протягом години. Вони будуть розділені на дві групи по 300 осіб і розміщені на військових базах в Алабамі та Аризоні, відповідно, з компетенцією в регіонах на схід і захід від річки Міссісіпі.

У документах також викладені прогнози витрат - створення нового підрозділу може коштувати сотні мільйонів доларів, якщо військові літаки та екіпажі матимуть зобов'язання бути готовими до вильоту цілодобово. Водночас транспортування військ комерційними авіакомпаніями буде дешевшим. 

Видання зазначає, що документи є вичерпними й містять прогнози потенційних суспільних наслідків створення такої програми. Їх розробили посадовці Нацгвардії, вони датовані кінцем липня та початком серпня.

  • 11 серпня Трамп оголосив, що для боротьби зі злочинністю у Вашингтоні передає місцеву поліцію під федеральний контроль. У столиці також розгорнуть Нацгвардію. 

 

Новини
Дональд Трамп
США
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
