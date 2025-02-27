Адміністрація Трампа скасовує понад 90% грантів USAID на зовнішню допомогу

Про це свідчать документи, скеровані до суду в межах розгляду позову, що оскаржує призупинення зовнішньої допомоги, пише CNN.

"Загалом, майже 5800 грантів USAID було скасовано, а понад 500 грантів USAID було збережено. Загальна гранична вартість збережених контрактів становить приблизно 57 мільярдів доларів США", – йдеться в документі.

Окрім скасування контрактів USAID, "приблизно 4100 державних грантів було припинено, і близько 2700 державних грантів було збережено".

Пізніше адміністрація Трампа уточнила, що "все ще залишається 297 контрактів, які потребують перегляду".

Згідно з поданою заявою, держсекретар США Марко Рубіо в середу "ухвалив остаточне рішення щодо кожного гранту на індивідуальній основі, вирішивши або зберегти грант, або припинити його дію як такого, що не відповідає національним інтересам і зовнішній політиці США".

Проте в середу позивачі відмовилися від твердження, що Рубіо особисто переглядав усі рішення, стверджуючи, що "одній людині або навіть групі людей було б неможливо змістовно оглянути всі ці контракти й рішення за такий короткий період".

Припинення фінансування USAID: що відомо

Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні. Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні.

Зазначимо, що Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

12 лютого група демократів Палати представників США представила законопроєкт, щоб запобігти ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Суд округу Колумбія 26 лютого зобов’язав адміністрацію Трампа виконати його видане раніше тимчасове рішення про заборону припинення фінансування іноземної допомоги та оплатити рахунки за роботу підрядників USAID, виконану до 13 лютого.