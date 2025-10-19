Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після тижня прикордонних зіткнень
У суботу, 18 жовтня, Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню після тижня інтенсивних прикордонних боїв — найсерйознішого загострення між двома країнами з 2021 року
Про це пише Reuters.
Про досягнення перемир’я повідомив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф, зазначивши, що сторони знову зустрінуться 25 жовтня у Стамбулі, щоб обговорити деталі угоди.
За посередництва Катару і Туреччини сторони домовились створити механізм контролю за дотриманням перемир’я, щоб забезпечити його стабільність і виконання.
Збройні сутички на 2600-кілометровому кордоні почалися після того, як Ісламабад зажадав від Кабула приборкати бойовиків, які, за даними Пакистану, здійснюють напади з території Афганістану. Унаслідок боїв і авіаударів загинули десятки людей, ще сотні були поранені.
Кабул заперечив, що дає притулок бойовикам, і звинуватив Пакистан у "поширенні дезінформації" та підтримці угруповань, пов’язаних із "Ісламською державою". Ісламабад ці звинувачення також відкинув.
- Нагадаємо, що 11 жовтня 2025 року, почалися перестрілки між афганськими та пакистанськими силами безпеки на спільному кордоні між обома державами.
- Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід заявив, що того дня під час операції загинули 58 пакистанських солдатів, ще 30 отримали поранення.
