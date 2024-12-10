Американський словник Merriam-Webster обрав слово 2024 року

Про це йдеться на сайті Merriam-Webster.

Зазначається, що на сайті словника це слово багато шукали впродовж року, що свідчить про те, як люди "намагалися зрозуміти складний стан справ в США й у світі".

Слово часто використовували медіа у заголовках, зокрема Fox News і MSNBC, а також воно стосувалося внутрішнього суспільного стану в США.

Словник визначає "поляризацію" як "поділ на дві різко відмінні протилежності; зокрема стан, за якого думки, переконання чи інтереси групи або суспільства концентруються на протилежних крайнощах".

Слово "поляризація" походить із 1800-х років, його вперше використали для опису світлових хвиль. Тоді воно означало "причину вібрування за певною схемою". Уже зараз слово набуло інших значень та є більш широковживаним.

"Полярний" у слові "поляризація" походить від латинського polaris, що описує полюси Землі.