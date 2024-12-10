Американський словник Merriam-Webster обрав слово 2024 року
Словник Merriam-Webster назвав слово 2024 року за своєю версією. Ним стало "поляризація" (polarization), що означає відображення суспільних змін у США і світі
Про це йдеться на сайті Merriam-Webster.
Зазначається, що на сайті словника це слово багато шукали впродовж року, що свідчить про те, як люди "намагалися зрозуміти складний стан справ в США й у світі".
Слово часто використовували медіа у заголовках, зокрема Fox News і MSNBC, а також воно стосувалося внутрішнього суспільного стану в США.
Словник визначає "поляризацію" як "поділ на дві різко відмінні протилежності; зокрема стан, за якого думки, переконання чи інтереси групи або суспільства концентруються на протилежних крайнощах".
Слово "поляризація" походить із 1800-х років, його вперше використали для опису світлових хвиль. Тоді воно означало "причину вібрування за певною схемою". Уже зараз слово набуло інших значень та є більш широковживаним.
"Полярний" у слові "поляризація" походить від латинського polaris, що описує полюси Землі.
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