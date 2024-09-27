"Американці та поляки вишикувалися на кордоні": Лукашенко пригрозив ядерною зброєю та заявив про "червоні лінії"

Про це повідомляє Белта.

Лукашенко подякував російському диктатору Володимиру Путіну, що той раніше підтвердив застосування ядерної зброї в разі нападу.

"Щойно вони (НАТО) нападають на нас, ми використовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується", - додав самопроголошений білоруський президент.

Також він додав, що американці й поляки "вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Ми знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки".

Водночас Лукашенко окреслив, що державний кордон Білорусі є "червоною лінією".

"Ми застосуємо ядерну зброю — нам можуть відповісти. І по Росії зокрема. Тому Росія застосує весь арсенал. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід, вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія — це державний кордон. Наступили на неї — відповідь буде миттєвою. Ми готуємося до цього", - сказав він.