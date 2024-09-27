"Американці та поляки вишикувалися на кордоні": Лукашенко пригрозив ядерною зброєю та заявив про "червоні лінії"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "червоні лінії" країни та пригрозив ядерною зброєю, якщо на Білорусь чи РФ нападе НАТО
Про це повідомляє Белта.
Лукашенко подякував російському диктатору Володимиру Путіну, що той раніше підтвердив застосування ядерної зброї в разі нападу.
"Щойно вони (НАТО) нападають на нас, ми використовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується", - додав самопроголошений білоруський президент.
Також він додав, що американці й поляки "вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Ми знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки".
Водночас Лукашенко окреслив, що державний кордон Білорусі є "червоною лінією".
"Ми застосуємо ядерну зброю — нам можуть відповісти. І по Росії зокрема. Тому Росія застосує весь арсенал. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід, вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія — це державний кордон. Наступили на неї — відповідь буде миттєвою. Ми готуємося до цього", - сказав він.
- 17 вересня Лукашенко заявив, що якщо хтось нападе на РБ, то розпочнеться Третя світова війна.
- Згодом самопроголошений президент Білорусі оголосив,що країна має бути готовою до війни.
- Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.
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