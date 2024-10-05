Анджеліна Джолі виставила на аукціон свій вінтажний Ferrari
Американська акторка Анджеліна Джолі надала аукціонному дому Christieʼs свій вінтажний автомобіль Ferrari 250 GT 1958 року випуску. Його виставлять на аукціон 20 листопада
Про це повідомляє Bloomberg.
У Christie's відмовилися повідомляти, як довго акторка володіла автомобілем і чи користувалася вона ним.
Представник аукціонного дому підтвердив, що автомобіль зберіг свій оригінальний двигун, але "ймовірно" його перефарбували у 1978 році з оригінального біло-синього кольору в чорний, а чорний інтер'єр салону змінили на червоний.
Зазначається, що пробіг машини становить 64 244 милі, втім неясно, чи це число відповідає дійсності.
Аукціонний дім очікує, що вартість вінтажного авто коливатиметься від €600 тисяч до €800 тисяч. Його можна буде побачити 14, 16 і 20 листопада в салоні Christie's у Парижі.
- Аукціонний онлайн-сервіс RR Auction виставив на продаж картину американського попспівака Боба Ділана. Її вартість оцінюють у щонайменше 100 тисяч доларів.
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