Апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести війська в Портленд

Про це інформує Reuters.

Рішення ухвалила колегія з трьох суддів 9-го Апеляційного суду США, яка задовольнила клопотання американського мін’юсту про скасування попередньої заборони на розгортання військ.

Судді зазначили, що відправка Нацгвардії є "адекватною відповіддю" на дії протестувальників, які пошкодили федеральну будівлю та погрожували працівникам Імміграційної та митної служби.

Судді Бріджет Бейд і Райан Нельсон, призначені самим Трампом за його першого терміну, привітали це рішенні.

Натомість суддя Сьюзан Грабер, призначена демократичним президентом Біллом Клінтоном, виступила проти рішення. Вона заявила, що дозвіл на введення військ у відповідь на "незручні протести" є "не лише абсурдним, а й небезпечним" і закликала повний склад 9-го окружного суду скасувати його.

Генеральний прокурор Орегону Ден Рейфілд також розкритикував рішення, наголосивши, що воно ставить США "на небезпечний шлях".

"Сьогоднішнє рішення, якщо його залишити в силі, надасть президенту одноосібну владу виводити солдатів Орегону на вулиці майже без будь-яких підстав", – наголосив він.

У Білому домі, натомість, привітали рішення суду.

Речниця Білого дому Абігейл Джексон заявила, що Трамп скористався своїми законними повноваженнями для захисту федеральних активів і персоналу від протестувальників.

Що передувало

Нагадаємо, 19 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа скасувати тимчасовий захист 350 тис. венесуельців, наданий за президентства Джо Байдена. Їм загрожує депортація.

Також адміністрація Трампа розробила план "добровільної депортації" понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян зі США, на що планується витратити до $250 млн.

8 червня Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2 тисячі бійців нацгвардії для приборкання заворушень, що почалися у відповідь на міграційні рейди.

У серпні Трамп оголосив, що для боротьби зі злочинністю у Вашингтоні передає місцеву поліцію під федеральний контроль, що передбачає розгортання Нацгвардії у столиці.

Наприкінці місяця Трампом та керівництвом Іллінойсу розгорівся скандал. Глава Білого дому пригрозив відправити федеральні сили до Чикаго, звинувативши місцеву владу в бездіяльності на тлі насильницьких злочинів. У відповідь губернатор штату Дж. Б. Пріцкер та мер Чикаго Брендон Джонсон пообіцяли чинити опір можливим міграційним рейдам Національної гвардії.

12 вересня Трамп оголосив, що має намір розгорнути підрозділи Національної гвардії в Мемфісі, штат Теннессі, назвавши це частиною боротьби його адміністрації з високим рівнем злочинності у великих містах, якими керують демократи.

6 жовтня штат Іллінойс і місто Чикаго подали позов до федерального суду через розгортання Національної гвардії в місті на тлі тривалих протестів проти федеральної імміграційної політики.