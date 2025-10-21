Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести війська в Портленд

Апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести війська в Портленд

Марія Науменко
21 жовтня, 2025 вiвторок
06:30
Світ

Апеляційний суд США 20 жовтня дозволив адміністрації президента Дональда Трампа відправити війська Національної гвардії до Портленда, штат Орегон, відхиливши заперечення місцевих і штатних посадовців

Зміст

Про це інформує Reuters.

Рішення ухвалила колегія з трьох суддів 9-го Апеляційного суду США, яка задовольнила клопотання американського мін’юсту про скасування попередньої заборони на розгортання військ.

Судді зазначили, що відправка Нацгвардії є "адекватною відповіддю" на дії протестувальників, які пошкодили федеральну будівлю та погрожували працівникам Імміграційної та митної служби.

Судді Бріджет Бейд і Райан Нельсон, призначені самим Трампом за його першого терміну, привітали це рішенні.

Натомість суддя Сьюзан Грабер, призначена демократичним президентом Біллом Клінтоном, виступила проти рішення. Вона заявила, що дозвіл на введення військ у відповідь на "незручні протести" є "не лише абсурдним, а й небезпечним" і закликала повний склад 9-го окружного суду скасувати його.

Генеральний прокурор Орегону Ден Рейфілд також розкритикував рішення, наголосивши, що воно ставить США "на небезпечний шлях".

"Сьогоднішнє рішення, якщо його залишити в силі, надасть президенту одноосібну владу виводити солдатів Орегону на вулиці майже без будь-яких підстав", – наголосив він.

У Білому домі, натомість, привітали рішення суду.

Речниця Білого дому Абігейл Джексон заявила, що Трамп скористався своїми законними повноваженнями для захисту федеральних активів і персоналу від протестувальників.

Що передувало

Нагадаємо, 19 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа скасувати тимчасовий захист 350 тис. венесуельців, наданий за президентства Джо Байдена. Їм загрожує депортація.

Також адміністрація Трампа розробила план "добровільної депортації" понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян зі США, на що планується витратити до $250 млн.

8 червня Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2 тисячі бійців нацгвардії для приборкання заворушень, що почалися у відповідь на міграційні рейди. 

У серпні Трамп оголосив, що для боротьби зі злочинністю у Вашингтоні передає місцеву поліцію під федеральний контроль, що передбачає розгортання Нацгвардії у столиці.

Наприкінці місяця Трампом та керівництвом Іллінойсу розгорівся скандал. Глава Білого дому пригрозив відправити федеральні сили до Чикаго, звинувативши місцеву владу в бездіяльності на тлі насильницьких злочинів. У відповідь губернатор штату Дж. Б. Пріцкер та мер Чикаго Брендон Джонсон пообіцяли чинити опір можливим міграційним рейдам Національної гвардії.

12 вересня Трамп оголосив, що має намір розгорнути підрозділи Національної гвардії в Мемфісі, штат Теннессі, назвавши це частиною боротьби його адміністрації з високим рівнем злочинності у великих містах, якими керують демократи.

6 жовтня штат Іллінойс і місто Чикаго подали позов до федерального суду через розгортання Національної гвардії в місті на тлі тривалих протестів проти федеральної імміграційної політики.

Теги:
Новини
Кримінал
політика
мігранти
Дональд Трамп
США
акції протестів
Читайте також:
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Автор Зіновія Воронович
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
Покровськ
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Російські штурмовики розстріляли групу мирних жителів біля вокзалу у Покровську: є відео
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
08:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
08:03
OPINION
"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
07:49
Огляд
термінал у Свіноуйсьце
РФ втрачає найбільшого покупця: ЄС до кінця 2027 року повністю відмовиться від поставок російського газу
07:40
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 3-го туру
07:32
Прапор США
Сенат США відкладе розгляд законопроєкту щодо санкцій проти РФ до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті
06:55
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 8 танків, 37 бронемашин та 1130 військових
00:30
Джон Гілі
Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні за умови перемирʼя
2025, понедiлок
20 жовтня
23:55
Трамп
"Ми певним чином вирішили": Трамп оголосив про плани відвідати Китай на початку 2026 року
23:32
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
22:54
Блекаут
Через атаку російського дрона північна частина Чернігівщини знеструмлена
22:29
Ексклюзив
"Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла
22:13
Болгарія
Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Огризко розповів, на чому має ґрунтуватися стратегія України щодо Путіна
21:19
Інфографіка
Кривбас, УПЛ
В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
21:03
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко
21:00
Ексклюзив
Село Альбінівка
Набагато більше спільного мають поляки з українцями, ніж українці з росіянами, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
20:54
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Україні довіряють": Зеленський заявив про роботу зі США для отримання систем Patriot
20:22
Bring Kids Back UA
З ТОТ на підконтрольну територію України вдалося повернути двох юнаків 18 і 20 років
20:19
Ексклюзив
Китай та США
США не хочуть ділитися владою гегемона, але Китай бачить себе провідною країною світу після 2040-2050 років, - експерт-міжнародник Остапенко
20:12
Дональд Трамп
Почав розробляти 4 роки тому: Трамп анонсував зброю, "про яку люди навіть не знають"
20:00
OPINION
Будапешт-2 підриває суб'єктність Європи
19:57
Оновлено
УПЛ, Металіст 1925 - Кудрівка
"Кудрівка" відібрала очки у "Металіста 1925". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
19:56
Оновлено
Дональд Трамп
"Війна - це дуже дивна річ": Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну з РФ
19:35
вогонь, полум'я, пожежа
ГУР знищило новітню російську РЛС "Валдай" у Криму
19:32
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
19:31
Ексклюзив
Реактивні КАБи: чим небезпечна нова зброя росіян, яка б’є удвічі далі й потужніше
19:23
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
"Поки все працює нормально": експерт Краєв про взаємодію Білого дому з новою посолкою України Стефанішиною
19:15
Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Зеленський і Коаліція охочих 24 жовтня проведуть саміт у Лондоні, - ЗМІ
19:14
В обхід Росії Чорним морем прокладуть нову систему швидкісного інтернету для України
19:05
Ексклюзив
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
18:52
Путін провалив спробу "перезавантажити" військову присутність у Сирії, - ЦПД
18:40
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Іншої точки дотику не бачу": Огризко припустив, які саме питання можуть опинитися на столі переговорів у Будапешті
18:30
Оновлено
Андрій Яценко
Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко
18:26
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна
18:13
Ексклюзив
Соломія Бобровська
"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
18:09
Ексклюзив
Тарас Загородній
Після першого блекауту на території Росії перемовини підуть для України по-іншому, – політолог Загородній про останні вимоги РФ
18:02
OPINION
Найімовірніший сценарій: затяжна війна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV