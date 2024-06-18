Армія Ізраїлю повідомила, що затверджено оперативні плани наступу в Лівані

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

У заяві ЦАХАЛ зазначено, що генерали провели оцінку ситуації, під час якої "були затверджені й обґрунтовані оперативні плани наступу в Лівані".

Також керівництво ухвалило прийняло рішення продовжити підвищення готовності військ на місцях.

Читайте також: Триває робота, щоб удари "Хезболли" по Ізраїлю не переросли у другий фронт, - Центр близькосхідних досліджень

Заява ЦАХАЛ прозвучала на тлі постійних нападів "Хезболли" й союзних їй терористичних угруповань у Лівані на північ Ізраїлю. Ізраїль попередив, що більше не терпітиме присутність "Хезболли" вздовж свого кордону, і якщо дипломатичного рішення не буде досягнуто, звернеться до військових дій, щоб відтіснити "Хезболлу" на північ.