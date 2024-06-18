Армія Ізраїлю повідомила, що затверджено оперативні плани наступу в Лівані
Генерали армії оборони Ізраїлю у вівторок, 18 червня, провели оцінку й затвердили оперативні плани наступальних дій у Лівані
Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)
У заяві ЦАХАЛ зазначено, що генерали провели оцінку ситуації, під час якої "були затверджені й обґрунтовані оперативні плани наступу в Лівані".
Також керівництво ухвалило прийняло рішення продовжити підвищення готовності військ на місцях.
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Заява ЦАХАЛ прозвучала на тлі постійних нападів "Хезболли" й союзних їй терористичних угруповань у Лівані на північ Ізраїлю. Ізраїль попередив, що більше не терпітиме присутність "Хезболли" вздовж свого кордону, і якщо дипломатичного рішення не буде досягнуто, звернеться до військових дій, щоб відтіснити "Хезболлу" на північ.
- 10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмон. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.
- 17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.
- 12 червня "Хезболла" випустила близько 170 ракет по території Ізраїлю.
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