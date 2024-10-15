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Армія Ізраїлю за добу завдала понад 230 ударів по об'єктах бойовиків у Лівані та Газі

Катерина Єсікова
15 жовтня, 2024 вiвторок
08:58
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

Армія оборони Ізраїлю минулої доби завдала понад 230 ударів по об'єктах бойовиків на півдні Лівану і Газі. Також відомо про ліквідацію низки терористів

Зміст

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

"Армія оборони Ізраїлю продовжує цілеспрямовані оперативні дії проти терористичної інфраструктури Хезболли на півдні Лівану. Підрозділи ЦАХАЛу ліквідували десятки терористів в ближньому бою і в результаті ударів, знищили терористичну інфраструктуру Хезболли і виявили величезну кількість зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час одного з ударів війська ідентифікували кількох терористів, які проникли в структуру в цьому районі. Невдовзі після цього збройні сили завдали удару по об’єкту та ліквідували терористів.

Водночас за минулу добу в координації з сухопутними військами ЦАХАЛ завдав ударів по більш ніж 200 об'єктах Хезболли на півдні Лівану і в глибині країни, в тому числі по осередках угруповання, протитанкових ракетних постах і пускових установках ракет класу "земля-земля".

Також військовослужбовці ліквідували численних терористів та інфраструктуру у Газі. Крім того, війська виявили та демонтували пускову установку ХАМАС.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командних пунктах ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану, на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.

У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.

У понеділок, 7 жовтня, винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

У вівторок, 8 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання 146-ї резервної дивізії, довівши загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Війна з Росією
Військові новини
Сектор Гази
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