Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: країна назвала остаточну причину
Авіакатастрофа 19 травня 2024 року, внаслідок якої загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, була спричинена погодними умовами, зокрема густим туманом
Про це повідомляє Reuters.
"Основною причиною аварії вертольота стали складні погодні умови в регіоні", - йдеться в підсумковому звіті, повідомляє державне телебачення Ірану.
Зазначається, що густий туман спричинив те, що вертоліт, на борту якого знаходилися Раїсі та його супутники, врізався в гору.
У попередньому звіті іранських військових у травні йшлося, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисності або нападу.
Що відомо про авіакатастрофу в Ірані
19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.
В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.
21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.
23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.
Згодом Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота. У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.
30 травня генеральний штаб Ірану виключив можливість диверсії під час авіакатастрофи вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі 19 травня.
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