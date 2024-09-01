Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: країна назвала остаточну причину

Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: країна назвала остаточну причину

Катерина Єсікова
1 вересня, 2024 неділя
21:13
Світ Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі

Авіакатастрофа 19 травня 2024 року, внаслідок якої загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, була спричинена погодними умовами, зокрема густим туманом

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Основною причиною аварії вертольота стали складні погодні умови в регіоні", - йдеться в підсумковому звіті, повідомляє державне телебачення Ірану.

Зазначається, що густий туман спричинив те, що вертоліт, на борту якого знаходилися Раїсі та його супутники, врізався в гору.

У попередньому звіті іранських військових у травні йшлося, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисності або нападу.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані

19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.

В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.

23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.

Згодом Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота. У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

30 травня генеральний штаб Ірану виключив можливість диверсії під час авіакатастрофи вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі 19 травня.

Теги:
Іран
авіакатастрофа
Читайте також:
Дмитро Лубінець
Автор Юлія Юліна
30 серпня, 2024 п'ятниця
Лубінець попередив про шахрайську схему зі звільненням полонених
Володимир Путін
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2024 субота
"Дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд": Портников про візит Путіна до Монголії
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2024 субота
У США оборонний підрядник передав конфіденційні технології Китаю, Росії та Ірану
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 вересня
21:53
Володимир Зеленський
Зеленський підписав санкції РНБО проти майже 150 суб'єктів авіагалузі РФ та колаборантів
21:42
гелікоптер Мі-2 АМ-1
Вертоліт Мі-2 Харківського університету Повітряних сил зазнав аварії: загинули дві людини
21:30
електроенергія, відключення
Укренерго застосувало аварійні відключення світла у низці областей України
21:22
Ексклюзив
підземна школа у Харкові
"Робиться, але недостатньо": нардепка Піпа про укриття у школах
21:05
Огляд
пожежа на НПЗ у Москві
Понад 150 дронів над Росією лише за одну добу, пожежа на НПЗ у Москві та бавовна у тимчасово окупованому Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:56
Ексклюзив
Експерт-міжнародник Краєв припустив, коли США можуть дати дозвіл на удари вглиб РФ
20:55
хакери
Ймовірно, російські спецслужби: хакери атакували Німецьке управління повітряним рухом
20:35
олімпіада 2024
Плавець Михайло Сербін здобув золото на Паралімпіаді-2024
20:13
електроенергія, графіки відключень
Одна та дві черги: Укренерго розповіло про графіки вимкнення світла 2 вересня
19:38
Ексклюзив
Наслідки атаки РФ на Покровськ 8 липня
Росіяни дійдуть до Покровська доволі скоро, - аналітик Дикий
19:37
Огляд
UkrainianFashionWeek
Ukrainian Fashion Week 2024 повертається до Києва: чому це не лише про моду
18:59
На фото: пропалестинська акція у Cтокгольмі з вимогою виключити Ізраїль з Євробачення-2024
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональний страйк 2 вересня через затягування урядом звільнення заручників у Газі
18:47
Огляд
дрон Skif
Можна роздивитись листочки рослин та камінці на дорозі: що таке український БПЛА СКІФ і як його використовують на війні
18:42
Російська ракета впала поблизу Биківнянських могил у Києві, ледь не знищивши частину польського військового цвинтаря
18:39
Інтерв’ю
Ядерний шантаж Путіна перестав працювати, над ним уже насміхаються в РФ, - Піонтковський
18:31
Авіаударом росіян по Часовому Яру знищено під'їзд 5-поверхівки: троє людей поранені
РФ завдала авіаудару по Сумах 1 вересня: є поранені
18:23
У Норвегії готуються прихистити дресованого кита імовірно з РФ, якого ЗМІ підозрювали у шпигунстві
У Норвегії знайшли мертвим кита Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь Росії
18:08
Оновлено
РФ атакувала Харків 1 вересня
Росіяни 1 вересня вдарили 10 ракетами по Харкову: у палаці спорту, ТРЦ та біля гідропарку поранено 44 людини, серед них 7 дітей
18:03
Митрополіт Онуфрій
Віряни та священники УПЦ МП написали Онуфрію листа з проханням вийти з РПЦ
17:54
Аналітика
навчання ЗСУ
Місія (не)здійсненна: чи можуть західні військові інструктори прибути в Україну. Пояснюємо
17:48
Німецькі політики Бйорн Гьокке та Сара Вагенкнехт
На сьогоднішніх виборах у східній Німеччині очікується перемога пропутінських ультраправих та ультралівих
17:35
Оновлено
"Верес" - "Лівий Берег" 1:3 (01.09.2024)
"Лівий берег" вирвав перемогу у "Вереса", "Динамо" перемогло "ЛНЗ Черкаси". Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
17:23
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
Змагання з тріатлону на Паралімпіаді-2024 перенесли через погану якість води в Сені
17:12
Інтерв’ю
Джо Байден і Володимир Зеленський
Настрій нашого воєнно-політичного керівництва позитивний, чого давно не було, бо з’явилися нові аргументи, - Безсмертний
16:50
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Знищено майже 37 тисяч окупантів та понад 6 тисяч одиниць техніки: Павлюк назвав втрати росіян за серпень
16:22
Ексклюзив
путін, путлер
"У будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде": політолог Рейтерович пояснив, чому диктатор РФ поїде саме в Монголію
15:59
обстріл Харкова
Українські розслідувачі: вдарити по Харкову 30 серпня наказав полковник Лобода з Воронежа
15:09
Інтерв’ю
на фото: Олександр Положинський
"Я ніколи не уявляв себе Рембо, та для мене було важливо взяти в руки зброю і захищати країну", - Олександр Положинський
15:08
США не вважають, що F-16 в Україні був збитий дружнім вогнем із Patriot, - NYT
15:08
сектор Гази
ООН розпочала вакцинацію дітей від поліомієліту в Газі в умовах бойових дій
15:02
Обстріл Курахового 1 вересня
Війська РФ з "ураганів" атакували будинки в Кураховому: 3 людей загинули, 9 постраждали
14:53
Шимон Головня, Польща
Україна має стати членом ЄС попри розбіжності щодо Волинської трагедії, - спікер польського сейму Головня
14:25
Пашинян заявив про заморозку участі Вірменії в ОДКБ на всіх рівнях
14:06
ЗСУ заявили, що Росія не дає евакуаційний коридор для жителів Курської області
14:05
лікар гінеколог аборт
Уряд Польщі ухвалив нові правила, які підтверджують легальність абортів
13:46
Окупанти здійснили артобстріл Нікопольщини: 2 постраждалих, пошкоджені газогін і ЛЕП
13:23
OPINION
Віталій Портников
Чому Зеленський усунув Олещука
13:06
Оновлено
На Полтавщині підлітки зґвалтували на пляжі 12-річного хлопця: місцевих поліцейських відсторонено від розслідування
12:55
Оксана Зубковська
Паралімпіада 2024: Україна здобула "золото" у стрибках в довжину
12:52
У Словаччині через загрозу вибуху тимчасово закрили два аеропорти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV