Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: країна назвала остаточну причину

Про це повідомляє Reuters.

"Основною причиною аварії вертольота стали складні погодні умови в регіоні", - йдеться в підсумковому звіті, повідомляє державне телебачення Ірану.

Зазначається, що густий туман спричинив те, що вертоліт, на борту якого знаходилися Раїсі та його супутники, врізався в гору.

У попередньому звіті іранських військових у травні йшлося, що під час розслідування не було знайдено жодних доказів зловмисності або нападу.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані

19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.

В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.

23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.

Згодом Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота. У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

30 травня генеральний штаб Ірану виключив можливість диверсії під час авіакатастрофи вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі 19 травня.