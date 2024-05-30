Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: генштаб країни виключив можливість диверсії

Про це інформує іранське агентство Tansim, посилаючись на доповідь іранського Центру зв'язку Генерального штабу.

"За даними відбору та випробувань останків тіл і частин вертольота, а також способу їх розкидання та відстані частин, що відокремилися від основного корпусу гелікоптера, виникнення вибуху, викликаного диверсією під час польоту та моментів перед зіткненням зі схилами гір - виключена", - йдеться у повідомленні.

Фахівці також не виявили слідів дії радіоелектронної боротьби. У відомстві додали, що випробування та аналіз даних триватимуть допоки не вдасться з'ясувати причину авіакатастрофи.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані

19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.

В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

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21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.

23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.

Згодом Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота. У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.