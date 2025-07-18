Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення польотів із варшавського аеропорту "Модлін" після 13 років перерви
Бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення польотів з аеропорту "Варшава-Модлін" після 13-річної перерви. З грудня 2025 року компанія планує розмістити в "Модліні" два літаки
Про це пише Reuters.
Згідно з заявою операційного директора Wizz Air Роланда Тішнера після закриття підрозділу в Абу-Дабі у зв'язку з напруженістю на Близькому Сході авіакомпанія матиме змогу перерозподілити потужності по всій Європі. Він додав, що співробітникам в Абу-Дабі буде запропоновано переїхати до Європи.
"Багато наших колег переїхали туди з Європи... Тому ми розглядаємо можливість повернути їх до нашої європейської діяльності, - зазначив Тішнер. - Тож ми спробуємо надати можливість кожному. І, звичайно, це буде рішення людей, чи хочуть вони залишитися на Близькому Сході і, можливо, шукати іншу кар'єру, чи хочуть вони повернутися до Європи".
Нові маршрути з "Модліна" охоплюватимуть 11 напрямків у восьми країнах - це Барселона, Бергамо, Пафос, Кишинів, Афіни, Софія, Мальта, Берген, Альгеро, Бріндізі та Палермо.
"Після успішних переговорів, обговорень та угоди з керівництвом аеропорту "Модлін" ми збираємося з грудня задіяти два нових літаки Airbus neo в аеропорту "Модлін"", - підсумував Тішнер.
- У лютому цього року генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що авіакомпанія має намір відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню.
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