Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення польотів із варшавського аеропорту "Модлін" після 13 років перерви

Про це пише Reuters.

Згідно з заявою операційного директора Wizz Air Роланда Тішнера після закриття підрозділу в Абу-Дабі у зв'язку з напруженістю на Близькому Сході авіакомпанія матиме змогу перерозподілити потужності по всій Європі. Він додав, що співробітникам в Абу-Дабі буде запропоновано переїхати до Європи.

"Багато наших колег переїхали туди з Європи... Тому ми розглядаємо можливість повернути їх до нашої європейської діяльності, - зазначив Тішнер. - Тож ми спробуємо надати можливість кожному. І, звичайно, це буде рішення людей, чи хочуть вони залишитися на Близькому Сході і, можливо, шукати іншу кар'єру, чи хочуть вони повернутися до Європи".

Нові маршрути з "Модліна" охоплюватимуть 11 напрямків у восьми країнах - це Барселона, Бергамо, Пафос, Кишинів, Афіни, Софія, Мальта, Берген, Альгеро, Бріндізі та Палермо.

"Після успішних переговорів, обговорень та угоди з керівництвом аеропорту "Модлін" ми збираємося з грудня задіяти два нових літаки Airbus neo в аеропорту "Модлін"", - підсумував Тішнер.