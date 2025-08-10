Баку допоможе ЗСУ, якщо РФ й надалі битиме по постачанню енергоносіїв з Азербайджану: ЗМІ розповіли яким чином

Про це 10 серпня 2025 року попередило наближене до азербайджанського міноборони та спецслужб профільне військове видання Caliber.az.

"Слід зазначити, що російські збройні сили почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь. Усе це неминуче призведе до ще більшого поглиблення кризи у двосторонніх відносинах", - йдеться у повідомленні.

РФ цілить по надходженню нафти та газу з Азербайджану до України

У ніч із 7 на 8 серпня 2025 року російські війська атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області України. Росія направила п'ять ударних дронів типу "Шахед" на нафтобазу SOCAR, викликавши пожежу та пошкодивши дизельний трубопровід. Четверо співробітників компанії отримали тяжкі поранення. Це вже другий напад за останні тижні на об'єкти в Україні, пов’язані з Азербайджаном.

Перед цим було атаковано газорозподільну станцію поблизу села Орлівка Ренійської міської громади Ізмаїльського району Одеської області, що є ключовим елементом Трансбалканського газопроводу, яким 28 червня до України вперше почав надходити азербайджанський газ.

