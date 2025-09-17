Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Дійсно, ми бачили повідомлення, які ширилися про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірини Заруцької, не випустили за кордон, що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою. Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, вони не відповідають дійсності, вони абсурдні. Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", - зазначив Демченко.

Водночас він повідомив, що батьку Ірини Заруцької надали допомогу з оформлення необхідних документів для в'їзду в країну слідування.

"Зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до Сполучених Штатів Америки, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", - повідомив Демченко.

Речник ДПСУ висловив слова співчуття рідним та звернувся до представників ЗМІ з проханням використовувати лише перевірену інформацію.