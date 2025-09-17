Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ

Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
16:18
Світ Прапор США

Інформація про те, що українські прикордонники не випустили батька вбитої у США української біженки Ірини Заруцької на похорон, не відповідає дійсності. Він уже прибув до Сполучених Штатів

Зміст

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Дійсно, ми бачили повідомлення, які ширилися про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірини Заруцької, не випустили за кордон, що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою. Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, вони не відповідають дійсності, вони абсурдні. Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", - зазначив Демченко.

Водночас він повідомив, що батьку Ірини Заруцької надали допомогу з оформлення необхідних документів для в'їзду в країну слідування.

"Зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до Сполучених Штатів Америки, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", - повідомив Демченко.

Читайте також: Вбивство Ірини Заруцької у США: як відео злочину запустило дискусію про безпеку, расові та політичні питання

Речник ДПСУ висловив слова співчуття рідним та звернувся до представників ЗМІ з проханням використовувати лише перевірену інформацію.

  • Нагадаємо, Ірину Заруцьку знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. 34-річного підозрюваного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після прибуття поліції на місце події.
  • Президент США Дональд Трамп виступив із вимого засудити до смертної кари 34-річного безпритульного Декарлоса Брауна, який убив Ірину Заруцьку.
  • 10 вересня з’явилася інформація, що Міністерство юстиції США висунуло федеральні звинувачення у скоєнні вбивства української біженки Ірини Заруцької Декарлосу Брауну.
