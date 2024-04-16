Біля узбережжя Бразилії поліція знайшла човен з 20 розкладеними тілами

Про це повідомляє CNN.

У неділю, 14 квітня, Федеральне державне міністерство Бразилії заявило, що човен був знайдений на узбережжі Браганса, на північному сході штату Пара, 13 квітня.

Правоохоронці розпочали два розслідування.

За словами офіційних осіб, у човні було знайдено щонайменше 20 тіл, але через розкладання останків невідомо, скільки саме людей померло на ньому.

Слідчі вважають, що загиблі були не з Бразилії, а, можливо, з країн Карибського басейну, оскільки, за інформацією місцевої влади, жодних повідомлень про зникнення бразильців не надходило.