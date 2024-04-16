Біля узбережжя Бразилії поліція знайшла човен з 20 розкладеними тілами
Поліція Бразилії знайшла щонайменше 20 сильно розкладених тіл у човні біля південно-східного узбережжя країни
Про це повідомляє CNN.
У неділю, 14 квітня, Федеральне державне міністерство Бразилії заявило, що човен був знайдений на узбережжі Браганса, на північному сході штату Пара, 13 квітня.
Правоохоронці розпочали два розслідування.
За словами офіційних осіб, у човні було знайдено щонайменше 20 тіл, але через розкладання останків невідомо, скільки саме людей померло на ньому.
Слідчі вважають, що загиблі були не з Бразилії, а, можливо, з країн Карибського басейну, оскільки, за інформацією місцевої влади, жодних повідомлень про зникнення бразильців не надходило.
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У п'ятницю, 12 квітня, влада Іспанії повідомила, що тіла чотирьох мігранток з Північної Африки були знайдені в гумовому човні біля південно-східного узбережжя країни.
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