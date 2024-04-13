Біля узбережжя Іспанії знайшли тіла 4 мігранток з Північної Африки

Про це повідомляє Associated Press.

За повідомленням урядового офісу в південно-східному іспанському місті Мурсія, човен був відбуксирований морською рятувальною службою до порту Картахени після того, як його помітила берегова охорона.

Зазначається, що жінки мали північноафриканське походження і, можливо, були мігрантами, які намагалися дістатися Іспанії, оскільки саме такі човни вони зазвичай використовують, щоб дістатися Іспанії з північно-західної Африки.

Для встановлення причини смерті буде проведено розтин.

Загалом, за повідомленням міністерства внутрішніх справ Іспанії, у період з 1 січня по 31 березня до Іспанії прибув 15 351 мігрант на човнах, що на понад 4 тисячі більше, ніж за той самий період минулого року. Переважна більшість прибула на Канарські острови.