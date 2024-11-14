Біля Верховного суду Бразилії підірвався та загинув чоловік

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що два сильні вибухи пролунали близько 19:30 після того, як денне засідання закінчилося, і всі судді та персонал благополучно покинули будівлю, йдеться у заяві Верховного суду Бразилії.

Спершу підозрюваний підірвав автомобіль на парковці, а потім пішов до Верховного суду й спробував потрапити всередину. Після того, як у нього це не вийшло, пролунав другий вибух.

Місцеві ЗМІ повідомили, що автомобіль, який вибухнув, належав члену Ліберальної партії Бразилії, тому ж колишньому президенту Жаіру Болсонару.

"Ми розцінюємо це як самогубство, тому що була лише одна жертва. Але розслідування покаже, чи це було справді так", - йдеться у повідомленні.