Біля Верховного суду Бразилії підірвався та загинув чоловік
Увечері 13 листопада біля Верховного суду Бразилії прогриміли вибухи. Унаслідок цього нападник загинув
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що два сильні вибухи пролунали близько 19:30 після того, як денне засідання закінчилося, і всі судді та персонал благополучно покинули будівлю, йдеться у заяві Верховного суду Бразилії.
Спершу підозрюваний підірвав автомобіль на парковці, а потім пішов до Верховного суду й спробував потрапити всередину. Після того, як у нього це не вийшло, пролунав другий вибух.
Місцеві ЗМІ повідомили, що автомобіль, який вибухнув, належав члену Ліберальної партії Бразилії, тому ж колишньому президенту Жаіру Болсонару.
"Ми розцінюємо це як самогубство, тому що була лише одна жертва. Але розслідування покаже, чи це було справді так", - йдеться у повідомленні.
- У п'ятницю, 8 листопада, в найбільшому аеропорту Бразилії Сан-Паулу-Гуарульюс невідомі влаштували стрілянину. У результаті атаки загинула людина.
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