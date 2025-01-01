Болгарія та Румунія офіційно приєдналися до Шенгену

Про це інформує румунське видання Digi24.

Як зазначається, відтепер мандрівникам та водіям вантажівок, які в'їжджають до цих двох країн через Угорщину чи Грецію більше не потрібно не потрібно проходити обов'язкові перевірки.

Документи можна не пред'являти на шести офіційних пунктах перетину болгарсько-грецького кордону. На 30-кілометровій ділянці кордону з румунської сторони здійснюватимуться лише заздалегідь не оголошені, вибіркові, точкові перевірки.

У березні обидві країни відмовилися від контролю в аеропортах та морських портах при в'їзді з інших держав-членів угоди. Завершення вступу Румунії та Болгарії до шенгенського простору супроводжувала урочистою церемонія на кордонах між цими державами, а також на їхніх кордонах з шенгенськими державами.

Болгарський та румунський міністри внутрішніх справ зустрілися на прикордонному переході між містами Русу і Джурджу, щоб відкрити вільний перетин міжнародного кордону, який відтепер здійснюватиметься без обов’язкових перевірок.

Також від цієї ночі відкриті кордони між Болгарією та Грецією та між Румунією та Угорщиною.

Що передувало

У грудні 2022 року лідери МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, оскільки Австрія і Нідерланди проголосували проти. Згодом Нідерланди все ж підтримали рішення, а Австрія погодилася на поступове приєднання країн.

Наприкінці листопада цього року Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією.