Боротьба з хуситами: Італія візьме участь у військовій місії в Червоному морі
Італійський парламент у вівторок, 5 березня, схвалив участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажних суден у Червоному морі від нападів єменських хуситів
Про це повідомляє AP.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав законодавцям перед голосуванням, що місія, запущена минулого місяця, є суто оборонною, але італійські кораблі матимуть силу захистити себе.
"Завданням місії є самооборона, тобто нейтралізація прямих атак на торговельні судна під конвоєм та відбиття будь-яких спроб захоплення суден", - наголосив міністр.
За його словами, це включає застосування військової сили у разі нападу.
Парламент Італії також схвалив участь країни у гуманітарній місії в Газі, а також місію міністерства юстиції для допомоги у відновленні громадянського суспільства в Україні.
- Напередодні у Червоному морі корабель військово-морських сил Італії Caio Duilio ліквідував безпілотник, що наближався до судна.
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