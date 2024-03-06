Боротьба з хуситами: Італія візьме участь у військовій місії в Червоному морі

Про це повідомляє AP.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав законодавцям перед голосуванням, що місія, запущена минулого місяця, є суто оборонною, але італійські кораблі матимуть силу захистити себе.

"Завданням місії є самооборона, тобто нейтралізація прямих атак на торговельні судна під конвоєм та відбиття будь-яких спроб захоплення суден", - наголосив міністр.

За його словами, це включає застосування військової сили у разі нападу.

Парламент Італії також схвалив участь країни у гуманітарній місії в Газі, а також місію міністерства юстиції для допомоги у відновленні громадянського суспільства в Україні.