"Час піти пограти в гольф": друг Трампа Найджел Фарадж на випадок його поразки закликав Гарріс "бути великодушною"

Про це інформує The Guardian.

Він звернувся до Гарріс з проханням бути великодушною до Трампа в разі його поразки. За словами Фараджа, це могло б зменшити напругу та запобігти можливим заворушенням після виборів у США.

"Якщо вона (Гарріс - ред.) переможе у вівторок, я сподіваюся, що вона помилує його (Трампа - ред.). Вона може бути великодушною, і це пом'якшить потенційну напруженість", - зауважив він.

На його переконання, Трампу варто було б поїхати у Шотландію та пограти у гольф, а не влаштовувати заворушення, якщо він все ж таки програє вибори.

"Якщо вона здобуде чітку і рішучу перемогу, то, можливо, настав час піти пограти в гольф в Тернберрі, - зауважив він. - Це все гіпотетично, і я все ще думаю, що він переможе".