"Час піти пограти в гольф": друг Трампа Найджел Фарадж на випадок його поразки закликав Гарріс "бути великодушною"
Британський політик та друг Дональда Трампа Найджел Фарадж закликав експрезидента визнати свою поразку і поїхати "грати в гольф" до Шотландії, якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах у США
Про це інформує The Guardian.
Він звернувся до Гарріс з проханням бути великодушною до Трампа в разі його поразки. За словами Фараджа, це могло б зменшити напругу та запобігти можливим заворушенням після виборів у США.
"Якщо вона (Гарріс - ред.) переможе у вівторок, я сподіваюся, що вона помилує його (Трампа - ред.). Вона може бути великодушною, і це пом'якшить потенційну напруженість", - зауважив він.
На його переконання, Трампу варто було б поїхати у Шотландію та пограти у гольф, а не влаштовувати заворушення, якщо він все ж таки програє вибори.
"Якщо вона здобуде чітку і рішучу перемогу, то, можливо, настав час піти пограти в гольф в Тернберрі, - зауважив він. - Це все гіпотетично, і я все ще думаю, що він переможе".
- Демократична партія та штаб Камали Гарріс розробили стратегію швидкої реакції на випадок, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на президентських виборах, як це було у 2020 році
- Згодом стало відомо, що в кількох штатах перевели національну гвардію в режим підвищеної готовності з метою запобігання можливим громадянським заворушенням під час президентських виборів.
- Також понад 20 штатів заявили про готовність скерувати підрозділи національної гвардії до Вашингтона, округ Колумбія, в разі потреби після президентських виборів та перед інавгурацією.
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