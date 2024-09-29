Через повінь у Непалі загинули понад 120 людей

Про це пише BBC.

Мешканці розповіли, що вони "стрибали з даху на дах", аби врятуватися від води, яка піднялася і затопила тисячі будинків. Тим часом екіпажі продовжували рятувати людей на гелікоптерах і надувних плотах.

У виданні зазначають, що деякі жителі змогли повернутися до своїх залитих багнюкою будинків у неділю, 29 вересня. Решта поки не мають такої можливості, оскільки основні дороги між містами та селами все ще заблоковані.

За даними речника уряду, наразі врятовано понад 3000 людей. Понад 60 осіб вважаються зниклими безвісти.

Речник уряду Прітві Субба Гурунг повідомив, що повінь також призвела до пошкодження водогонів, телефонних ліній та лінії електропередач.

За повідомленнями державних ЗМІ, до пошуково-рятувальної операції задіяли 10 тисяч поліцейських, а також волонтерів і військовослужбовців.

Уряд Непалу закликав людей уникати непотрібних подорожей і заборонив водити авто вночі в долині Катманду.