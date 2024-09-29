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Через повінь у Непалі загинули понад 120 людей

Катерина Ганжа
29 вересня, 2024 неділя
16:09
Світ повінь у Непалі

Після двох днів інтенсивних дощів, великі повені та зсуви у Непалі забрали життя понад 120 людей. Десятки вважаються зниклими безвісти

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Про це пише BBC.

Мешканці розповіли, що вони "стрибали з даху на дах", аби врятуватися від води, яка піднялася і затопила тисячі будинків. Тим часом екіпажі продовжували рятувати людей на гелікоптерах і надувних плотах.

У виданні зазначають, що деякі жителі змогли повернутися до своїх залитих багнюкою будинків у неділю, 29 вересня. Решта поки не мають такої можливості, оскільки основні дороги між містами та селами все ще заблоковані.

За даними речника уряду, наразі врятовано понад 3000 людей. Понад 60 осіб вважаються зниклими безвісти.

Речник уряду Прітві Субба Гурунг повідомив, що повінь також призвела до пошкодження водогонів, телефонних ліній та лінії електропередач.

За повідомленнями державних ЗМІ, до пошуково-рятувальної операції задіяли 10 тисяч поліцейських, а також волонтерів і військовослужбовців.

Уряд Непалу закликав людей уникати непотрібних подорожей і заборонив водити авто вночі в долині Катманду.

  • Потужний ураган "Гелен" обрушився на південний схід США. Станом на вечір п'ятниці, 27 вересня, щонайменше 40 людей загинуло, 4,2 млн споживачів залишилися без світла.
Теги:
Суспільство
повінь
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