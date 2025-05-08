Членство України в ЄС до 2030 року має бути нашою спільною метою, – МЗС Литви

Про це міністр закордонних справ Кястутіс Будрис сказав 8 травня на зустрічі з комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Варшаві.

Будрис наголосив, що принцип результативності має однаково застосовуватись до всіх кандидатів на членство, а окремі країни-члени не повинні мати змогу необґрунтовано впливати на хід розширення.

Він зазначив, що вступ України до ЄС є не лише українським прагненням, а й геополітичною необхідністю для всієї Європи.

"Членство України в ЄС до 2030 року має стати нашою спільною метою", — підкреслив міністр, відзначивши, що попри війну Україна продовжує впроваджувати реформи згідно з рекомендаціями Єврокомісії.

Будрис також висловив обурення тим, що досі не відкрито жодного переговорного кластера з Україною, та закликав до кінця червня відкрити щонайменше три, щоб процес євроінтеграції Києва набув реального прогресу.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

21 червня Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.

30 жовтня Європейська комісія повідомила, що готова до відкриття перших переговорних кластерів з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.

9 квітня 2025 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна вже виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС. Пізніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос сказала, що до кінця 2025 року можна відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу.

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