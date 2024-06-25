Данія виділить понад $21 млн для наближення України та Молдови до членства в ЄС

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Данії.

Кошти планують виділити до 2030 року. Їх спрямують зокрема на допомогу Україні та Молдові у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для наближення до членства в ЄС. У довгостроковій перспективі підтримка також буде поширюватися на країни-кандидати із Західних Балкан.

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"Я радий, що ми можемо розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Ми завжди говорили, що розширення ЄС - це не зниження планки для вступу, а допомога країнам-кандидатам у її подоланні, і це саме те, в чому ми зараз допомагаємо Україні та Молдові", - сказав очільник МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Він також додав, що успішне розширення Євросоюзу має вирішальне значення для стабільності Європи та зміцнює безпеку ЄС.