"Де завгодно": Путін під час зустрічі з Фіцо заявив, що нібито готовий зустрітися із Зеленським не лише в Москві
Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо начебто висловив готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленський за межами Москви
Про це повідомляє Teraz.
Володимир Путін заявив під час зустрічі з Робертом Фіцо, що нібито готовий до переговорів із Володимиром Зеленським "де завгодно - не лише в Москві".
"Було б політично складно для Зеленського зустрітися з Путіним, та й жителі РФ навряд чи були б цьому раді, — але обидва розуміють, що, попри можливі політичні втрати, діалог необхідний, інакше війна триватиме", - сказав Фіцо.
Читайте також: "Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві
Премʼєр Словаччини також додав, що війна в Україні складніша, ніж загалом здається.
- 2 вересня Роберт Фіцо зустрівся з Володимиром Путіним у Пекіні на полях саміту ШОС. Прем’єр Словаччини обговорював обстріли нафтопроводу "Дружба" та порівняв членство в ЄС із "жабою в колодязі".
- 5 вересня в Ужгороді відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та премʼєром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили санкційну політику щодо Росії та економічні виклики, які турбують Братиславу. За словами Фіцо, позиції країн щодо енергетики є "діаметрально протилежними".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе