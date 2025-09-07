"Де завгодно": Путін під час зустрічі з Фіцо заявив, що нібито готовий зустрітися із Зеленським не лише в Москві

Про це повідомляє Teraz.

Володимир Путін заявив під час зустрічі з Робертом Фіцо, що нібито готовий до переговорів із Володимиром Зеленським "де завгодно - не лише в Москві".

"Було б політично складно для Зеленського зустрітися з Путіним, та й жителі РФ навряд чи були б цьому раді, — але обидва розуміють, що, попри можливі політичні втрати, діалог необхідний, інакше війна триватиме", - сказав Фіцо.

Читайте також: "Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві

Премʼєр Словаччини також додав, що війна в Україні складніша, ніж загалом здається.