Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Дуже цікавим буде завтрашній день, бо попри те, що частина лідерів держав сьогодні поїде, залишаються представники цих ста делегацій і вони будуть брати участь у паралельних робочих групах, де будуть обговорюватися не тільки три пункти, які входитимуть у фінальне комюніке, але й паралельно держави будуть обговорювати інші сім пунктів, в яких, як ми знаємо, міститься вимога вивести всі війська за межі державних кордонів України, покарання, створення трибуналу й таке інше", - розповіла Висоцька.

Нагадаємо, що три основні пункти, на яких зосереджений Глобальний саміт миру - це ядерна та продовольча безпеки, а також звільнення полонених і депортованих українців.

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"Завтра буде відомо хто погодиться з сотні учасників Саміту (звісно, не всі будуть брати участь), але ідея така, що кожна держава візьме на себе одне-два питання з 10 пунктів мирного плану України. Наприклад, сьогодні Макрон сказав, що Франція буде опікуватися ядерною безпекою - це їхня тема і їхні переживання насправді. Дуже завтра буде цікаво, коли на фінальну пресконференцію вийдуть президенти Швейцарії та України та чи оголосять вони які ще держави взяли на себе зобов'язання опікуватися іншими пунктами", - пояснила кореспондентка.

Відомо, що 16 червня зранку будуть засідати робочі групи й вже по обіді відбудуться три пресконференції: спільна президентів України та Швейцарії, а також окремі: "Це знову ж таки показує, що Швейцарія має свою риторику і хоче окремо, можливо, знову ж таки проговорити те, що Росію треба посадити за стіл перемовин поряд з Україною".

Що відомо про Саміт миру та заяви представників країн

15 червня у швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру. На заході присутні 100 делегацій - 92 країн і 8 міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський окреслив три пункти, на яких буде зосереджений Глобальний саміт миру. Першим пунктом, за словами Зеленського, є радіаційна та ядерна безпека. Другий - продовольча безпека. А третій - це звільнення полонених і депортованих осіб.

Зеленський заявив, що мирний план буде представлений Росії, після того, як його узгодять країни у межах першого Саміту миру.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення про припинення вогню, без офіційних перемовин, приведе до замороженого конфлікту та буде небезпечним для України та Європи загалом.