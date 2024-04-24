Дипломат Хара пояснив, чому Китаю вигідна слабка Росія як партнерка
Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій Олександр Хара аналізує стратегічні інтереси Китаю у відносинах з Росією, наголошуючи на вигодах слабкої Росії для Китаю
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Слід розуміти, що для Китаю слабка Росія - це дуже добре. І не лише природні копалини Росія з великою знижкою продає китайцям, але також є ринком збуту китайських автомобілів і власне китайці стали світовими лідерами в продажі електромобілів дякуючи росіянам. Я вже не кажу про товари подвійного призначення, ширвжиток, які вони продають в Російську Федерацію. Тому китайці, якщо не брешуть, то принаймні лукавлять, коли кажуть, що вони не мали зиску. Вони б хотіли мати таку слабку Росію, але точно, щоб вона не програла цю війну, оскільки - це партнер, точно не союзник, але партнер, який може стати в пригоді під час, скажім, здійснення операції з повернення Тайваню", - пояснив експерт.
Як сказав Хара, Російська Федерація залишається найбільшою ядерною потугою, зокрема у неї стратегічних ядерних боєзарядів і міжконтинентальних балістичних ракет стільки ж, скільки й в американців. Водночас тактичної ядерної зброї у неї набагато більше - це стримує європейців та допомагає китайцям, які швидко нарощують свій ядерний потенціал: "Лише за півтора року вони створили понад 80 боєзарядів і носіїв і збираються довести до тисячі. Тому Китай хоче підтримувати Росію будь-яким таким способом, щоб не наражатися на санкції, на вторинні санкції та експортний контроль - це їх турбує більше, аніж міжнародне право".
Дипломат стверджує, що китайці не підтримують блокове мислення ЄС та США, які створили НАТО.
"Це фактично дає можливість європейцям всього об'єднання з американцями протидіяти Російській Федерації, бо поодинці вони б були не здатні цього зробити й китайці точно не хочуть жодних блоків, альянсів в індо-тихоокеанському регіоні - це їхня принципова позиція. Власне їхнє бачення того, що сталось і чому Росія напала на Україну - вони вважають, що це легітимні інтереси Росії були порушені, що Росія намагалася врегулювати це політичним і дипломатичним шляхом, давала сигнали, що розширення НАТО не є припустимим, і потім врешті-решт була вимушена напасти на Україну. Тобто приблизно таке мислення є у китайців. Зрозуміло, що вони не хочуть, щоб програла Росія і з іншої стратегічної причини - це означатиме, що Захід, передусім Сполучені Штати, спрямували б свої ресурси на те, щоб стримувати Китай. Тому краще мати слабкого партнера, який як бовдур ламає міжнародну систему і фактично виконує ті завдання, які Китай хотів би зробити, але не робить, щоб не наражатися на проблеми й, звичайно, щоб отримувати всі ті дивіденди, які слабкий партнер може йому надати", - підсумував Хара.
- Напередодні президент США Джо Байден заявив, що друзі Путіна - Китай, Іран і Північна Корея - допомагають РФ посилювати наступ.
- Держсекретар США Блінкен розкритикував підтримку Китаєм Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником компонентів для російської оборонної промисловості.
- Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю на тлі останніх повідомлень про посилення підтримки Пекіном війни РФ в Україні.
- Очільник індо-тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці та діях в Азії, а також Пекін суттєво посилив тиск на Вашингтон після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.39 Купівля 39.39Продаж 39.86
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе