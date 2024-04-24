Китай швидко стає агресивнішим у своїй риториці та діях по всій Азії, - індійсько-тихоокеанське командування США
Очільник індо-тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці та діях в Азії, а також Пекін суттєво посилив тиск на Вашингтон після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми всі повинні розуміти, що все відбувається дуже швидко. Нарощування військової потужності, попри погану економіку, посилення наративу про те, що все розташоване у межах "лінії десяти пунктирів" (лінія територіальних зазіхань Пекіна у водах Південнокитайського моря від материкового Китаю й острова Хайнань до узбережжя Малайзії та Брунею. - ред.), є суверенною територією Китаю, а потім дії, спрямовані на примус до виконання", - сказав Аквіліно.
Командувач готується піти у відставку після трьох років роботи на посаді регіонального представника. Він назвав дії Китаю у Південнокитайському морі небезпечними та дестабілізуючими.
Напруженість зросла навколо "другої мілини Томаса" - району, де Філіппіни утримують на мілині корабель часів Другої світової війни, а китайські кораблі водометами блокують місії філіппінських військових, які проводять ротацію і поповнюють запаси військ на судні.
Очільник індо-тихоокеанського командування США розкритикував Китай за "дедалі більш агресивний план кампанії примусу і тиску" навколо Тайваню, зокрема посилення морського патрулювання і продовження перетину центральної лінії, призначеної для запобігання прорахунків.
Наразі США намагаються розбудувати мережу відносин з партнерами по всьому регіону для протидії Китаю.
Bloomberg пише, що Китай обрушився на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду після його нещодавнього візиту до Вашингтона, де він зміцнив зв'язки зі США та взяв участь у першому тристоронньому саміті з Філіппінами. Пекінські військові також розкритикували "певну не регіональну країну" за створення "невеликих клік", які, за їхніми словами, є "безвідповідальними та вкрай небезпечними".
"В оприлюдненій у вівторок заяві Міністерства закордонних справ, Китай розпочав найжорсткішу сьогодні атаку на скарги США щодо надлишкових промислових потужностей. Це свідчить про те, що на Блінкена (держсекретар США Ентоні Блінкен. - ред.) можуть чекати непрості розмови під час його візиту з 24 по 25 квітня", - йдеться у повідомленні.
- Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю на тлі останніх повідомлень про посилення підтримки Пекіном війни РФ в Україні.
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