Китай швидко стає агресивнішим у своїй риториці та діях по всій Азії, - індійсько-тихоокеанське командування США

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми всі повинні розуміти, що все відбувається дуже швидко. Нарощування військової потужності, попри погану економіку, посилення наративу про те, що все розташоване у межах "лінії десяти пунктирів" (лінія територіальних зазіхань Пекіна у водах Південнокитайського моря від материкового Китаю й острова Хайнань до узбережжя Малайзії та Брунею. - ред.), є суверенною територією Китаю, а потім дії, спрямовані на примус до виконання", - сказав Аквіліно.

Командувач готується піти у відставку після трьох років роботи на посаді регіонального представника. Він назвав дії Китаю у Південнокитайському морі небезпечними та дестабілізуючими.

Напруженість зросла навколо "другої мілини Томаса" - району, де Філіппіни утримують на мілині корабель часів Другої світової війни, а китайські кораблі водометами блокують місії філіппінських військових, які проводять ротацію і поповнюють запаси військ на судні.

Очільник індо-тихоокеанського командування США розкритикував Китай за "дедалі більш агресивний план кампанії примусу і тиску" навколо Тайваню, зокрема посилення морського патрулювання і продовження перетину центральної лінії, призначеної для запобігання прорахунків.

Наразі США намагаються розбудувати мережу відносин з партнерами по всьому регіону для протидії Китаю.

Bloomberg пише, що Китай обрушився на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду після його нещодавнього візиту до Вашингтона, де він зміцнив зв'язки зі США та взяв участь у першому тристоронньому саміті з Філіппінами. Пекінські військові також розкритикували "певну не регіональну країну" за створення "невеликих клік", які, за їхніми словами, є "безвідповідальними та вкрай небезпечними".

"В оприлюдненій у вівторок заяві Міністерства закордонних справ, Китай розпочав найжорсткішу сьогодні атаку на скарги США щодо надлишкових промислових потужностей. Це свідчить про те, що на Блінкена (держсекретар США Ентоні Блінкен. - ред.) можуть чекати непрості розмови під час його візиту з 24 по 25 квітня", - йдеться у повідомленні.