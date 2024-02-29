Дискусії про війська країн НАТО в Україні - позитивний сигнал, - дипломат Шамшур

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Заява була корисною, через неї починаються дебати з приводу використання військ і військових спроможностей західних країн у війні проти РФ. Потрібно розуміти, що рішення окремих країн не буде. Це має бути колективне або квазіколективне рішення країн НАТО. Але є початок дискусій, це вже непогано", - зазначив він.

За його словами, заява про розміщення іноземних військ в Україні - вияв персональної дипломатії Макрона.

"Малоймовірно, що ця заява була узгоджена з кимось, або принаймні за межами його дуже вузького кола радників зовнішньополітичних питань. Будь-яка політична заява має силу і ефективна тоді, коли вона узгоджена, або коли є група підтримки, яка може висловитись за посилення цієї ідеї. Очевидно, цього не було", - додав він.