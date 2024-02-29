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Дискусії про війська країн НАТО в Україні - позитивний сигнал, - дипломат Шамшур

29 лютого, 2024 четвер
12:08
Світ

Олег Шамшур, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2005-2010), Надзвичайний і Повноважний  Посол України у Франції (2014-2020) вважає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона про війська НАТО в Україні була корисною

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Заява була корисною, через неї починаються дебати з приводу використання військ і військових спроможностей західних країн у війні проти РФ. Потрібно розуміти, що рішення окремих країн не буде. Це має бути колективне або квазіколективне рішення країн НАТО. Але є початок дискусій, це вже непогано", - зазначив він.

За його словами, заява про розміщення іноземних військ в Україні - вияв персональної дипломатії Макрона. 

"Малоймовірно, що ця заява була узгоджена з кимось, або принаймні за межами його дуже вузького кола радників зовнішньополітичних питань. Будь-яка політична заява має силу і ефективна тоді, коли вона узгоджена, або коли є група підтримки, яка може висловитись за посилення цієї ідеї. Очевидно, цього не було", - додав він.

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
  • Після завершення конференції президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

Теги:
Україна
Росія
Франція
Війна з Росією
Емманюель Макрон
Світ про Україну
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