Дискусії про війська країн НАТО в Україні - позитивний сигнал, - дипломат Шамшур
Олег Шамшур, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2005-2010), Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції (2014-2020) вважає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона про війська НАТО в Україні була корисною
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Заява була корисною, через неї починаються дебати з приводу використання військ і військових спроможностей західних країн у війні проти РФ. Потрібно розуміти, що рішення окремих країн не буде. Це має бути колективне або квазіколективне рішення країн НАТО. Але є початок дискусій, це вже непогано", - зазначив він.
За його словами, заява про розміщення іноземних військ в Україні - вияв персональної дипломатії Макрона.
"Малоймовірно, що ця заява була узгоджена з кимось, або принаймні за межами його дуже вузького кола радників зовнішньополітичних питань. Будь-яка політична заява має силу і ефективна тоді, коли вона узгоджена, або коли є група підтримки, яка може висловитись за посилення цієї ідеї. Очевидно, цього не було", - додав він.
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