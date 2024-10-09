До українського легіону в Любліні попросилися близько 200 добровольців

Про це повідомив заступник голови міноборони Польщі Павел Залевський, передає I.PL.

Він заявив, що на початку жовтня українське консульство в Любліні розпочало набір українських добровольців, яких навчатиме Польща.

"Якщо буде створено першу групу з кількох сотень волонтерів, ми їх одразу навчимо", – сказав він і нагадав, що Польща за програмою навчання ЄС уже підготувала понад 20 тис. бійців.

За його словами, польська сторона усвідомлює, що обороноздатність України та її стійкість є вкрай важливими для їхньої безпеки, тому підтримує Україну в усіх можливих вимірах.

"Не лише в Польщі, а й у Європі та світі. Це зайняло багато часу, але ми дуже щасливі, що нам вдалося запустити його. Ми робимо це вперше, тому кожен день вчимося і шукаємо різні рішення. Я вдячний польській стороні – міністерству національної оборони – за цю співпрацю. Лідером допомоги Україні, як завжди, є Республіка Польща. Інші наші міжнародні партнери також висловлюють бажання створити такі пункти, але перший був створений на вашій землі", - наголосив Залевський.

Набір розрахований на громадян України незалежно від статі та місця проживання.

За словами Залевського, до Легіону вже подали заявки щонайменше 196 осіб.

"Ми бачимо великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри є тут, у Міністерстві національної оборони, але можу сказати, що станом на п’ятницю, 4 жовтня, було 196 осіб, які звернулися з усієї Європи", - зазначив заступник голови міноборони Польщі.

Що передувало

9 липня міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

11 липня стало відомо, що кілька тисяч українців, які перебувають у Польщі, зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

19 липня повідомлялось, до військового підрозділу Українського легіону, що мають оснастити й підготувати в Польщі згідно з безпековою двосторонньою угодою з Києвом, набиратимуть громадян у консульських установах України на польській території.