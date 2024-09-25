Другий замах на Трампа: Раяну Руту офіційно висунули обвинувачення

Про це повідомляє міністерство юстиції США.

Федеральне велике журі присяжних у Маямі повернуло обвинувальний акт за звинуваченням Раяна Рута.

"Міністерство юстиції не терпітиме насильства, яке вражає серце нашої демократії, і ми знайдемо та притягнемо до відповідальності тих, хто його скоїть. Це має припинитися", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Як пише ВВС, Раяну Руту раніше вже були пред'явлені звинувачення за двома статтями, пов'язаними із володінням зброєю, і за ними йому загрожували до 20 років ув'язнення. За звинуваченням у спробі замаху на Трампа йому загрожує довічний термін.

Що передувало

15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.

Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента. Відомо, що підозрюваний у вчиненні стрілянини підтримував Україну.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту штучно не повʼязувати державу з підозрюваним Раяном Веслі Роутом у ймовірному замаху на кандидата у президенти США.

Після ймовірного другого замаху на Трампа Байден провів із ним розмову. У Білому домі назвали дзвінок "сердечним", а Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.

Напередодні стало відомо, що Раян Рута раніше написав листа з описом плану. Він розповів у ньому, що його вчинок був спробою вбивства.