Дженніфер Лопес підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США
Голлівудська акторка і співачка Дженніфер Лопес виступила на мітингу в Лас-Вегасі на підтримку кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс
Про це інформує Sky News.
"Я мати, я сестра, я акторка і артистка, мені подобається Голлівуд і все таке. Мені подобається, коли перемагає хороший хлопець або, в цьому випадку, хороша дівчина", - зазначила співачка.
У своїй промові Лопес наголосила на своєму американському громадянстві та пуерто-риканському походженні, закликавши виборців голосувати за Гарріс, попри те що Трамп продовжує завойовувати популярність серед латиноамериканського населення США.
"І з розумінням нашого минулого і вірою в наше майбутнє я з гордістю віддам свій голос за Камалу Гарріс на посаду президента Сполучених Штатів", - додала вона.
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