Дженніфер Лопес підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США

Про це інформує Sky News.

"Я мати, я сестра, я акторка і артистка, мені подобається Голлівуд і все таке. Мені подобається, коли перемагає хороший хлопець або, в цьому випадку, хороша дівчина", - зазначила співачка.

У своїй промові Лопес наголосила на своєму американському громадянстві та пуерто-риканському походженні, закликавши виборців голосувати за Гарріс, попри те що Трамп продовжує завойовувати популярність серед латиноамериканського населення США.

"І з розумінням нашого минулого і вірою в наше майбутнє я з гордістю віддам свій голос за Камалу Гарріс на посаду президента Сполучених Штатів", - додала вона.